Grüne Jugend wettert gegen Ampel-Paket: "Geflüchtete werden bekämpft"

Das nach dem Solingen-Anschlag beschlossene Maßnahmenpaket der Ampel stößt auf Skepsis - und das ausgerechnet bei der Jugendorganisation einer Koalitionspartei.

Die Grüne Jugend hat das "Sicherheitspaket" der Ampel-Regierung scharf kritisiert. "Dass die Ampel auf den schrecklichen Terroranschlag von Solingen mit weiteren Asylrechtsverschärfungen reagiert, ist ein Armutszeugnis. Statt Islamismus zu bekämpfen, werden Geflüchtete bekämpft", sagte die Co-Chefin der Nachwuchsorganisation, Katharina Stolla, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Islamismus lässt sich nicht einfach abschieben, denn er hat längst eine eigene Traditionslinie in Europa und zielt auf Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind", sagte Stolla. "Aus Angst vor Rechten lässt sich die Ampel mal wieder nach rechts treiben." Diese stärke diese und stachle zu mehr Gewalt gegen Geflüchtete und migrantische Menschen an. "Das Perfide daran ist, dass es gerade Rassismuserfahrungen sind, die Menschen auf der Suche nach Zugehörigkeit in die Hände von Islamisten treiben. Wer von Islamismus redet, sollte von sozialen Verhältnissen, Armut und Ausgrenzung nicht schweigen - genau das tut die Ampel aber."