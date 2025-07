Grünen-Chefin Brantner urteilt über Schwarz-Rot - Hier im Livestream ansehen

Opposition – und jetzt? Im ZDF-Sommerinterview blickt Grünen-Chefin Franziska Brantner auf die politische Lage unter Kanzler Friedrich Merz. Sehen Sie das Gespräch hier kostenlos im Livestream auf Joyn.

Jetzt sind Friedrich Merz (CDU) und seine schwarz-rote Regierung am Ruder - die Grünen müssen die Oppositionsbank drücken. Nach dem Rückzug bekannter Gesichter wie Robert Habeck oder Annalena Baerbock musste sich die Partei neu aufstellen. In einer aktuellen YouGov-Umfrage reicht es aktuell nur für elf Prozent. Damit befindet man sich auf Augenhöhe mit der Linken.

Am Sonntag (20. Juli) lädt "Berlin direkt" Brantner zum Sommerinterview im ZDF.

Wie beurteilt Grünen-Chefin Franziska Brantner in die aktuelle politische Situation und die ihrer Partei? Und was denkt sie über den holprigen Start des neuen Kanzlers? Die geplatzte Wahl von drei Verfassungsrichter:innen im Bundestag wirkt nach, in der Ukraine und im Nahen Osten gehen die Kriege weiter und die EU führt einen Handelsstreit mit Donald Trumps USA.

Am Sonntag (20. Juli) lädt "Berlin direkt" Brantner zum Sommerinterview im ZDF. Um 19:10 Uhr beginnt das Gespräch der Grünen-Vorsitzenden mit Moderatorin Diana Zimmermann.

