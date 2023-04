Günstiger als 49-Euro-Ticket? Wissing will Jobticket für Beschäftigte

49-Euro-Ticket: In Hamburg wird es billiger - unter diesen Voraussetzungen

Am 1. Mai kommt das Deutschland-Ticket: Zum Festpreis von 49 Euro im Monat können Reisende dann in ganz Deutschland beliebig oft den Regional- und Nahverkehr nutzen. In Hamburg soll das Ticket für viele sogar deutlich günstiger angeboten werden.