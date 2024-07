Nach dem Verzicht von Baerbock als Grünen-Kandidaten für die Kanzlerschaft, hält sich auch Vize-Kanzler Robert Habeck verschlossen.

Das Wichtigste in Kürze Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würdigt die Arbeit der Außenministerin nach ihrem Ausstieg aus der Kanzlerkandidatur.

Habeck lobt die Arbeit seiner Grünen-Kollegin und sagte, sie mache "einen hervorragenden Job".

Der Vize-Kanzler äußerte sich jedoch nicht genau zu eigenen Plänen über die Kandidatur bei der nächsten Wahl.

Nach dem Verzicht von Annalena Baerbock (Grüne) auf eine etwaige Kanzlerkandidatur der Grünen hat Vizekanzler Robert Habeck ihre Rolle als Außenministerin gewürdigt, ohne dabei eigene Ambitionen anzumelden.

"Erst einmal will ich sagen, dass Annalena Baerbock dafür gesorgt hat, dass Deutschland in den letzten Jahren ein Stabilitätsfaktor in der Außenpolitik gewesen ist und nach wie vor ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Termins in Dortmund.

Sie mache "einen hervorragenden Job als Außenministerin". Er fügte auf eine Frage nach seinem eigenen Anspruch, für seine Partei als Kanzlerkandidat anzutreten, hinzu: "Alles Weitere werden wir in den Gremien beraten und die richtigen Entscheidungen rechtzeitig verkünden."

Baerbock hatte kurz zuvor in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Rande des Nato-Gipfels in Washington gesagt, statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, wolle sie angesichts der internationalen Krisen ihre Kraft voll ihrer aktuellen Aufgabe als Außenministerin widmen.