Auslandschef Hanija laut Hamas "direkt" durch Rakete getroffen

Laut Zeugenaussagen sei der Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran direkt durch eine Rakete getötet worden, wie die Terrororganisation Hamas mitteilt. Demnach soll diese in den Aufenthaltsort Hanija eingeschlagen haben.

Anzeige

Der Hamas-Auslandschef Ismail Hanija wurde nach Darstellung der islamistischen Terrororganisation bei einem gezielten Raketenangriff in Teheran getötet. "Eine Rakete traf den Raum, in dem Ismail Hanija sich aufhielt, und er wurde direkt getroffen", sagte der ranghohen Hamas-Funktionär Chalil al-Haja auf einer Pressekonferenz in Beirut. Die Angaben hätten Zeugen gemacht, die zur Zeit des Angriffs in Hanijas Nähe gewesen seien. Auch Mauerwerk und Fensterscheiben seien zerstört worden.

Im Video: Getöteter Hamas-Führer: Wer war Ismail Hanija?

Hanija war während eines Besuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran in einer Residenz gezielt getötet worden. Die Hamas und der Iran beschuldigten Israel für den Angriff. Israel äußerte sich zunächst nicht. Die genauen Umstände der Tötung sind unklar. Es kursieren verschiedene Annahmen darüber, ob Hanija etwa mit einer Rakete oder durch einen gezielten Luftangriff aus einem benachbarten Land wie dem Irak getötet wurde.