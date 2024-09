"Hatte Angst": Freund spricht über Ralf Schumachers Coming-out

Im Juli hatte Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher seine Homosexualität öffentlich gemacht. Jetzt zeigt sich dessen Freund erleichtert.

Anzeige

Der Partner des früheren Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher zeigt sich einem Bericht zufolge erleichtert über das Bekanntmachen der gemeinsamen Liebesbeziehung. Jetzt, einige Wochen danach, fühle er sich "ein bisschen besser", zitierte RTL Schumachers Freund Étienne Bousquet-Cassagne.

Im Video: Ralf Schumacher outet sich: Das ist sein Partner

Ralf Schumachers Freund erleichtert nach Coming-out

Wie der Sender mitteilte, äußerte sich das Paar in einem gemeinsamen Interview von Moderatorin Frauke Ludowig. Ralf Schumacher - Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher - hatte sich im Juli in einem Instagram-Post Arm in Arm mit einem Mann gezeigt und seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Anzeige

Anzeige

Ihre Beziehung öffentlich zu machen, sei Ralfs Entscheidung gewesen, zitierte RTL Schumachers Freund. "Ich unterstütze Ralf natürlich, aber das war eine Überraschung, und ich hatte ein bisschen Angst." Nun hätten sie zusammen entschieden, das RTL-Interview zu geben.