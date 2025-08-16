Anzeige
Bei Kürten

Tragödie in NRW: Vier junge Menschen verunglückt - 16-Jähriger am Steuer

  • Aktualisiert: 16.08.2025
  • 12:57 Uhr
  • dpa
Tragisches Unglück in NRW: vier Teenager sterben bei einem Autounfall.
Tragisches Unglück in NRW: vier Teenager sterben bei einem Autounfall.© Fernandez/News 4 Video-Line TV/dpa

Ein Jugendlicher fährt mit dem Auto der Eltern. Dann kommt es im Rheinisch-Bergischen Kreis zu einem Unfall. Die vier jungen Beifahrer sterben. Sie sind 14, 16, 19 und 19 Jahre alt.

Anzeige

Bei einem schweren Autounfall eines 16-Jährigen im nordrhein-westfälischen Kürten sind am frühen Morgen vier junge Menschen ums Leben gekommen. Der Fahrer sei schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten der WDR und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Bei den Todesopfern handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath. Der Wagen gehöre den Eltern des 16-jährigen Fahrers, sagte die Sprecherin.

Anzeige
Anzeige

Auto gegen Baum geprallt

Der Unfall sei gegen 4.30 Uhr passiert. Dabei sei der Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen. Eines der vier Todesopfer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden. Alle vier seien noch an der Unfallstelle gestorben.

Über den Hintergrund der Fahrt wurde zunächst nichts bekannt. Die Unfallstelle war am Vormittag weiter gesperrt. Notfallseelsorger seien im Einsatz, sagte die Polizeisprecherin weiter.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 15. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 19:45

  • 25:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 18:00

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. August 2025 | 15:45

  • 11:17 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. August 2025| 08:25
Episode

:newstime vom 15. August 2025| 08:25

  • 05:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
Mehr News
APTOPIX Trump Putin
News

Gipfel-Treffen in Alaska im Newsticker: Putin-Trump-Gespräch endet ohne Waffenruhe-Ankündigung

  • 16.08.2025
  • 12:39 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250816-935-772103
News

FDP-Chef Dürr kritisiert Union in Migrationsfrage

  • 16.08.2025
  • 08:27 Uhr
Treffen von Trump und Putin
News

Freundliche Bilder für Putin mit Trump - aber keine Erfolge

  • 16.08.2025
  • 07:33 Uhr
Kaffee
News

Kaffeetrinker nach der ersten Tasse morgens besser drauf

  • 16.08.2025
  • 07:01 Uhr
Reisende im Frankfurter Hauptbahnhof
News

Fahrgastverband schlägt Nachfolgerin für Bahnchef vor

  • 16.08.2025
  • 04:02 Uhr
Wasserpark Rulantica
News

Nach Missbrauch von Mädchen aus Freizeitbad: Mann festgenommen

  • 15.08.2025
  • 22:33 Uhr
Millionengewinn bei Eurojackpot in NRW
News

Gewinner in Nordrhein-Westfalen – Eurojackpot steigt auf 23 Millionen

  • 15.08.2025
  • 21:51 Uhr
Trump Putin
News

Trump empfängt Putin zum Gipfel in Alaska

  • 15.08.2025
  • 21:14 Uhr
Präsident Donald Trump trifft sich am Rande des G20-Gipfels in Osaka, Japan, am 28. Juni 2019 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.
News

So bizarr verliefen einige Begegnungen von Putin und Trump

  • 15.08.2025
  • 16:35 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250804-935-751718
News

Spotify erhöht die Preise für Premium-Nutzer deutlich

  • 15.08.2025
  • 14:11 Uhr