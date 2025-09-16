Haushalt endlich fix? Bundestag stimmt über Etats ab - hier im kostenlosen Livestream verfolgen

Endspurt im Bundestag: Die Haushaltswoche hat begonnen. Nun wird über die Etats der Ministerien für 2025 abgestimmt - hier live verfolgen!

Die Ampel-Regierung scheiterte mit dem Versuch, einen Haushalt für das Jahr 2025 zu beschließen. Die schwarz-rote Bundesregierung will das jetzt anders machen - und das Etat endgültig besiegeln.

Am Dienstag (16. September) wird über die Etats von einzelnen Ministerien abgestimmt.

Eigentlich hätte der Haushalt 2025 bereits im vergangenen Jahr beschlossen werden müssen. Wegen Streitigkeiten in der Ampel-Koalition und dem Bruch des Bündnisses steht er immer noch auf der Agenda des Bundestags. Sollte der Haushalt endgültig beschlossen werden, wäre er nur noch bis Ende des Jahres gültig.