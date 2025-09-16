+++ BREAKING NEWS +++

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Anzeige
Anwalt spricht

Maddie-Verdächtiger Christian B.: Das will er nach seiner Freilassung machen

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 13:53 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Christian B. (l) steht im Juli 2024 im Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig.
Christian B. (l) steht im Juli 2024 im Gerichtssaal im Landgericht Braunschweig.© Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa

Nach sieben Jahren Haft soll Christian B. am Mittwoch (17. September) die JVA Sehnde verlassen. Trotz seiner Freilassung bleibt er im Fokus der Ermittlungen im Fall Madeleine McCann.

Anzeige

Inhalt

Am Mittwoch, dem 17. September, soll Christian B., der wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen Amerikanerin verurteilt wurde, die Justizvollzugsanstalt Sehnde als freier Mann verlassen. Der 48-Jährige verbrachte sieben Jahre hinter Gittern. Sein Anwalt Friedrich Fülscher äußerte gegenüber RTL, dass sein Mandant mit gemischten Gefühlen auf die Freiheit blicke: "Ich kann mir vorstellen, dass das mit Ängsten verbunden ist, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt." Die lange Haftzeit und die rund 40 Verhandlungstage hätten Christian B. stark geprägt, so Fülscher weiter.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Christian B. steht vor der Entlassung

Die Entlassung wird jedoch nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. Der Anwalt erklärte, dass es ein Konzept gebe, um seinen Mandanten vor möglichen Gefahren zu schützen. Dabei stehe er in engem Austausch mit der Polizei Braunschweig.

Anzeige
Anzeige

Anwalt: Maggie-Verdächtiger hat konkrete Pläne

Laut Fülscher hat Christian B. bereits konkrete Pläne für die Zeit nach der Haftentlassung. Details dazu hält der Anwalt jedoch aus Rücksicht auf die Privatsphäre seines Mandanten zurück: "Ich muss darauf achten, die Persönlichkeit meines Mandanten zu schützen.”

Fußfessel wäre im Ausland wirkungslos

Ob der ehemalige Häftling seine neuen Pläne mit einer Fußfessel umsetzen muss, bleibt ebenfalls offen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat einen Antrag gestellt, nachdem ein Gutachter Christian B. als extrem gefährlich eingestuft hatte. "Tatsächlich ist mit Überschreiten der bundesdeutschen Grenze diese Fußfessel quasi wirkungslos", erklärte Fülscher.

Die Staatsanwaltschaft plant außerdem, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Christian B. ins Ausland flieht. Es soll gefordert werden, dass er sich bei einem Auslandsaufenthalt bei Gericht melden müsse.

Anzeige
Anzeige

Maddie-Ermittlungen: "Viel Lärm um Nichts"

Auch nach seiner Haftentlassung dürfte Christian B. weiterhin im Fokus der Ermittlungen im Fall „Maddie” McCann stehen. Das damals dreijährige britische Mädchen verschwand 2007 während eines Familienurlaubs in Portugal spurlos. Ebenfalls in Portugal hatte Christian B. die US-Amerikanerin vergewaltigt. Obwohl er als Hauptverdächtiger im Fall Maddie gilt, wurde bis heute keine Anklage erhoben – offenbar mangelt es an belastbaren Beweisen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Fülscher kritisierte die anhaltenden Ermittlungen scharf: "Ich halte die Ermittlungen in der Maddie Sache für absolut substanzlos." Zudem warf er insbesondere den britischen Medien eine Vorverurteilung vor: "Die britische Presse hat alles getan, um das Bild eines schuldigen Angeklagten zu zeichnen." Die vergangenen Jahre fasste der Anwalt zusammen mit den Worten: "Viel Lärm um Nichts."

  • Verwendete Quellen:
  • RTL: "Anwalt von Christian B. verrät RTL, was den Maddie-Verdächtigen jetzt erwartet"
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Robert Redford
News

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  • 16.09.2025
  • 14:19 Uhr
Euro-Scheine
News

Deutschland geht aufs Ganze – Brüssel erlaubt Milliarden-Schulden

  • 16.09.2025
  • 13:25 Uhr
Gasempfangsstation am Standort Lubmin
News

Italien darf mutmaßlichen Nord-Stream-Attentäter nach Deutschland ausliefern

  • 16.09.2025
  • 13:14 Uhr
Die Regierung von Us-Präsident Trump und seinem Vize Vance droht nach der Ermordung des rechten Aktivisten Kirk der politischen Gegenseite mit massivem Vorgehen.
News

Tödlicher Schuss auf Kirk: Trump-Regierung will gegen Linke vorgehen

  • 16.09.2025
  • 13:10 Uhr
Lars Klingbeil (Bild) wirbt im Bundestag für den Haushalt 2025 – und verspricht Investitionen, die Arbeitsplätze sichern sollen.
News

Klingbeil verteidigt Etat 2025 als Investition in Jobs und Wachstum

  • 16.09.2025
  • 13:07 Uhr
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
News

Wettlauf ums Bezahlen der Zukunft: Kann Wero Europas Antwort auf Paypal werden?

  • 16.09.2025
  • 13:00 Uhr
Wenn Strom- und Gasrechnungen zur Last werden – Millionen Haushalte in Deutschland geraten in Zahlungsverzug.
News

Mehrere Millionen deutsche Haushalte haben Probleme, Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen

  • 16.09.2025
  • 12:37 Uhr
Vertriebene Palästinenser im Gazastreifen – die UN-Kommission sieht in ihrem Schicksal Belege für Völkermord-Tatbestände.
News

Vier von fünf Tatbeständen des Völkermords erfüllt: UN wirft Israel Genozid in Gaza vor

  • 16.09.2025
  • 12:33 Uhr
Der Mutterkonzern von Opel, Peugeot und Fiat, Stellantis, muss weltweit rund 750.000 Autos wegen akuter Brandgefahr zurückrufen.
News

Akute Brandgefahr: Mega-Rückruf von Opel- und Peugeot-Konzern Stellantis

  • 16.09.2025
  • 12:25 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250916-911-008778
News

Haushalt 2025 wird beschlossen: Das müssen Sie über den Etat wissen

  • 16.09.2025
  • 12:23 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12