+++ BREAKING NEWS +++

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Anzeige
Haushaltsdebatte im Bundestag

Klingbeil verteidigt Etat 2025 als Investition in Jobs und Wachstum

  • Veröffentlicht: 16.09.2025
  • 13:07 Uhr
  • dpa
Lars Klingbeil (Bild) wirbt im Bundestag für den Haushalt 2025 – und verspricht Investitionen, die Arbeitsplätze sichern sollen.
Lars Klingbeil (Bild) wirbt im Bundestag für den Haushalt 2025 – und verspricht Investitionen, die Arbeitsplätze sichern sollen.© Britta Pedersen/dpa

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil wirbt im Bundestag für den Bundeshaushalt 2025. Trotz Kritik der Opposition setzt er auf Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Innovation – mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu sichern.

Anzeige

Finanzminister Lars Klingbeil hat den Haushalt für 2025 im Bundestag gegen heftige Kritik der Opposition verteidigt. Es sei falsch, dass bei den Bürger:innen nichts ankomme, betonte der SPD-Chef. Was die Menschen in der Wirtschaftsflaute am meisten umtreibe, sei die Angst um ihren Arbeitsplatz. Deswegen lege die Regierung "den allergrößten Fokus darauf, dass das wirtschaftliche Wachstum in diesem Land zurückkommt". "Es geht um Arbeitsplätze in diesem Land und dafür kämpft diese Regierung", betonte der Vizekanzler.

Haushaltswoche im Bundestag beginnt

Haushaltswoche im Bundestag beginnt - hier im Joyn Video!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Der Bund werde große Summen in Infrastruktur, Digitalisierung und Innovation investieren, betonte Klingbeil. Das Land werde effizienter und moderner. Mit dem Haushalt werde so Wachstum und Gerechtigkeit geschaffen. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) betonte ebenfalls: "Wir investieren gewaltig, in einem Maße, wie es das vorher noch nicht gegeben hat." Der Haushalt schaffe die Grundlage für Wirtschaftswachstum.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Robert Redford
News

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  • 16.09.2025
  • 14:19 Uhr
Der Maddie-Verdächtige Christian B. (l) hat konkrete Pläne nach seiner Freilassung.
News

Maddie-Verdächtiger Christian B.: Das will er nach seiner Freilassung machen

  • 16.09.2025
  • 13:45 Uhr
Euro-Scheine
News

Deutschland geht aufs Ganze – Brüssel erlaubt Milliarden-Schulden

  • 16.09.2025
  • 13:25 Uhr
Gasempfangsstation am Standort Lubmin
News

Italien darf mutmaßlichen Nord-Stream-Attentäter nach Deutschland ausliefern

  • 16.09.2025
  • 13:14 Uhr
Die Regierung von Us-Präsident Trump und seinem Vize Vance droht nach der Ermordung des rechten Aktivisten Kirk der politischen Gegenseite mit massivem Vorgehen.
News

Tödlicher Schuss auf Kirk: Trump-Regierung will gegen Linke vorgehen

  • 16.09.2025
  • 13:10 Uhr
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
News

Wettlauf ums Bezahlen der Zukunft: Kann Wero Europas Antwort auf Paypal werden?

  • 16.09.2025
  • 13:00 Uhr
Wenn Strom- und Gasrechnungen zur Last werden – Millionen Haushalte in Deutschland geraten in Zahlungsverzug.
News

Mehrere Millionen deutsche Haushalte haben Probleme, Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen

  • 16.09.2025
  • 12:37 Uhr
Vertriebene Palästinenser im Gazastreifen – die UN-Kommission sieht in ihrem Schicksal Belege für Völkermord-Tatbestände.
News

Vier von fünf Tatbeständen des Völkermords erfüllt: UN wirft Israel Genozid in Gaza vor

  • 16.09.2025
  • 12:33 Uhr
Der Mutterkonzern von Opel, Peugeot und Fiat, Stellantis, muss weltweit rund 750.000 Autos wegen akuter Brandgefahr zurückrufen.
News

Akute Brandgefahr: Mega-Rückruf von Opel- und Peugeot-Konzern Stellantis

  • 16.09.2025
  • 12:25 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250916-911-008778
News

Haushalt 2025 wird beschlossen: Das müssen Sie über den Etat wissen

  • 16.09.2025
  • 12:23 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12