Hier soll die Venus-Sonde "Kosmos-482" auf die Erde treffen

Eine Sonde, die über 50 Jahre im All unterwegs war, kehrt auf die Erde zurück. Forschende mutmaßen nun, wo und wann genau sie auf der Erdoberfläche aufprallen wird.

Regelmäßig stürzen ausgediente Satelliten oder Raketenteile als Welttraumschrott auf die Erde nieder. In der Regel verglühen die Teile in der Erdatmosphäre und erreichen nicht die Oberfläche.

Doch morgen gibt es eine Ausnahme: Die russische Raumsonde "Kosmos-482", die in den 1970er eigentlich zur Venus startete, rauscht nun auf die Erde zu – Und diesmal könnten Trümmerteile durch die Atmosphäre gelangen, wie das EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) am Freitag (9. Mai) meldet.

"Kosmos-482"-Sonde erreicht nie ihr Ziel

1972 bracht "Kosmos-482 "als Teil der Venera-Misssion auf, um unseren Nachbarplaneten Venus weiterzuerforschen. Sie sollte in die Venusatmosphäre eindringen und neue Forschungsdaten sammeln. Doch die sowjetische Sonde erreichte nie ihr Ziel.

Zwar verließ "Kosmos-482" erfolgreich die Erdatmosphäre, dann versagte jedoch die vierte Brennstufe der Sonde. Seitdem kreist sie auf der Umlaufbahn der Erde. Nun, 53 Jahre nach dem Start, werden die Überreste der Raumsonde die Erde erreichen, so das Forschungsportal "Scinexx.de".

Denn durch seine Titanhülle verglüht die Raumsonde nicht völlig, so das EU SST. "Die Kapsel war dafür ausgelegt, 300 g Beschleunigung und 100 Atmosphären Druck auszuhalten. […] Dadurch könnte sie auch den Eintritt in die Erdatmosphäre überstehen", wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) berichtet. Damit werden mit großer Sicherheit Trümmerteile auf die Erdoberfläche prallen.

Wann und wo wird die Raumsonde auf die Erde treffen?

Laut den Schätzungen der EU-Beobachtungsstelle wird die Sonde am Samstag um 4:00 Uhr morgens die Erde erreichen. Das ist jedoch lediglich eine Schätzung, die laut der Forschenden um rund 12 Stunden abweichen kann, so "Scinexx.de".

Auch wo Kosmos aufprallen wird, ist noch offen. Forschende der ESA gehen zum jetzigen Stand davon aus, dass er "zwischen dem 52° nördlichen und 52° südlichen" Breitengrad eintreffen wird.

Doch das ist ein sehr weites Feld, wie Marco Langbroek von der Teschnischen Universität Delft erklärt. "Das Gebiet umfasst mehrere große Landmassen und Länder: ganz Afrika, Südamerika, Australien, die USA sowie Teile von Kanada, von Europa und Asien", sagte er gegenüber dem US-Sender CNN.