Hisbollah: Was Sie über die libanesische Miliz wissen müssen

Die Hisbollah ist im politischen System des Libanon tief verankert und hat sich die Zerstörung Israels zum Ziel gemacht. Doch wer ist die Organisation?

Das Wichtigste in Kürze Die Hisbollah kontrolliert vor allem im südlichen Teil des Libanon ganze Gebiete.

Von diversen Ländern wird die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft.

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen greift die Miliz stärker als zuvor Israel an.

Fast täglich gibt es seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen gegenseitige Angriffe der im Libanon sitzenden Hisbollah und Israel. Schätzungsweise 9.000 Raketen hat die islamistisch-schiitische Miliz seit dem 7. Oktober 2023 auf Staat Israel abgefeuert, wie die Deutsche Presse-Agentur Ende September resümiert. Doch der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah reicht noch weiter zurück. Schon in der Vergangenheit verübte die Miliz mehrere Anschläge in Israel und in andern teilen der Welt, wie beispielsweise in Amerika und Asien.

Das wirft die Farge auf: Wie ist die Hisbollah militärisch aufgestellt und welche kurz- und langfristigen Ziele verfolgt die Organisation?

Die Hisbollah ist der am stärksten bewaffnete nichtstaatliche Akteur der Welt. Center for Strategic and International Studies

Wer ist die Hisbollah?

Die Hisbollah ist eine schiitisch-islamische Organisation, deren Name aus dem arabischen übersetzt die "Partei Gottes" bedeutet. Die Organisation gliedert sich in eine politische Partei und eine bewaffnete Miliz, die hauptsächlich im Libanon aktiv ist. Laut dem Politikwissenschaftler Dr. Christian Funke von der "Konrad-Adenauer-Stiftung" verfolgt speziell der bewaffnete Arm revolutionär-schiitische und anti-westliche Positionen.

Als Schiiten gehören sie zur zweitgrößten Strömung innerhalb des Islams hinter den Sunniten. Bei der Auslegung der islamischen Lehre stützen sich die Schiiten auf die Schriften des Korans und auf die Lehren und Leben der Imame, die religiösen und politischen Führer einer islamischen Gemeinschaft. Selbst sieht sie sich die Gruppierung als schiitischer Widerstand gegen den Westen.

Im Video: Naher Osten - Iran droht Israel mit Reaktion auf Angriffe auf Hisbollah

Welches Ziel verfolgt die libanesische Hisbollah?

Neben ihrer schiitischen Ausrichtung stützt sich die Hisbollah maßgeblich auf ihr Manifest aus dem Jahr 1985. Als Hauptziel wird darin die Vertreibung westliche Mächte aus dem Libanon festgelegt und die Zerstörung des israelischen Staates. Das selbst propagierte Ziel: Der Widerstand gegen eine fremde Besatzung und die nachhaltige Befreiung Jerusalems, wie Expert:innen der Bundeszentrale für politische Bildung angeben. Dazu zählt auch die Rückgewinnung des seit 1967 umstrittenen Gebiets der "Schebaa-Farmen", welches zwischen dem Libanon, Syrien und Israel liegt. Die Miliz proklamiert das Gebiet unter israelischer Besetzung und als Teil ihres Hoheitsgebietes.

Treue gelobt das Manifest der Hisbollah auch zu der schiitischen Führung des Irans, mit dem die Gruppierung seit ihrer Gründung eng kooperiert. Expert:innen schätzen die Hisbollah auch als verlängerten Arm Teherans ein. Die Hisbollah ist ebenfalls mit der Hamas im Gazastreifen verbündet und hat seit Beginn des Krieges zwischen Israels und der Hamas in Solidarität diverse Ziele in Israel attackiert.

Auch die israelische Küstenmetropole Tel Aviv wurde am Mittwoch (25. September) durch die Hisbollah beschossen, wie ein Sprecher des israelischen Militärs angab. Die Schiitenorganisation erklärte, der Angriff habe dem Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad in einem Vorort von Tel Aviv gegolten. In der Metropole war zuletzt Ende Mai Raketenalarm ausgelöst worden. Damals stand die Stadt durch Angriffe der Hamas unter Beschuss, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete.

Im Video: Drohende Gefahr durch den Iran: Deutsch-Israelin Liron bleibt in Tel Aviv

Gründung der Hisbollah und Unterstützung durch den Iran

1982 kann als Gründungstunde der terroristischen Milz Hisbollah gelten. Nachdem Israel in jenem Jahr im Libanon einmarschiert war, formierte sich durch Unterstützung des Irans die neue Miliz. Dabei wurden Ausbildungslager bei Baalbek in der Beqa-Ebene aufgebaut. Waffen und finanzielle Mittel wurden für die junge Gruppierung über Syrien aus dem Iran bereitgestellt. Weniger als 12 Monate nach ihrer Gründung folgte der erste Anschlag der Miliz als die US-Botschaft in Beirut am 18. April 1983. Bei dem Anschlag kamen insgesamt 241 amerikanischen Bürger:innen ums Leben.

Wie ist die Hisbollah organisiert und viele Personen sind aktiv in der Miliz?

An der Spitze der Miliz steht seit 1992 Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Er übernahm als Generalsekretär die Führung, nachdem sein Vorgänger, Abbas al-Musawi, durch den israelischen Geheimdienst ausgeschaltet wurde. Nach Angaben Nasrallahs stehen der Miliz rund 100.000 Kämpfer zur Verfügung. Jedoch schätzen Expert:innen die Zahl der aktiven Kämpfer deutlich geringer ein. Der US-amerikanische Think Tank "Council on Foreign Relations" geht von lediglich 20.000 Kämpfer und ebenso vielen Reservisten aus. Dabei verfügt die Miliz über "ein größeres Artilleriearsenal als die meisten Nationen", wie die Denkfabrik angibt.

2018 kategorisiert ein Bericht des "Zentrums für Strategische und Internationale Studien" die Hisbollah als "den am schwersten bewaffneten nichtstaatlichen Akteur der Welt" ein. Denn neben verschiedenen Langstreckenraketen verfügt die Hisbollah über ein Arsenal an Kleinwaffen, Panzern und Drohnen.

Strukturiert ist die Hisbollah ähnlich zur sunnitische Hamas. Sie gliedert sich in eine politische Partei und einen bewaffneten Teil. Dabei wird die Organisation als "Staat im Staate" von Beobachter:innen bezeichnet. Die Partei der Hisbollah nimmt nicht nur an Wahlen im Libanon teil, sondern war mehrfach an der Regierungsbildung beteiligt. Neben ihrer politischen Rolle im libanesischen Staat unterhält sie auch Kultureinrichtungen, Schulen oder Krankenhäuser und ist somit in staatliche wie nicht-staatliche Ebene des Libanon eingebettet.

Die Hisbollah – eine Terrororganiation?

Aufgrund ihrer Ideologie und ihrem Verhalten folgt die Organisation dem Muster einer Terrorgruppe und wird von den USA, Kanada und Großbritannien auch als solche betrachtet. Die EU weigert sich jedoch, diesem Beispiel zu folgen. Washington pflegt zwar Beziehungen zur libanesischen Regierung, vermeidet jedoch den Kontakt mit Ministern der "Hisbollah". Die Europäer sind unschlüssiger: Es gab gelegentlich Kontakte mit der "Hisbollah", jedoch keine Abweichung von der bisherigen Haltung.