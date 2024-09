Hochrechnung für Sachsen: Enges Rennen zwischen CDU und AfD

Michael Kretschmer (CDU), amtierender Ministerpräsident von Sachsen und Spitzenkandidat, steht mit Jörg Urban (AfD), Vorsitzender der AfD in Sachsen und Spitzenkandidat im ZDF-Fernsehstudio. In Sachsen fand am Sonntag die Landtagswahl statt.

© Robert Michael/dpa