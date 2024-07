Höchste Hitzewarnung in Italien! In diesen Städten gilt Alarmstufe

Italien steht eine Hitzewelle bevor, die mancherorts die Temperaturen weit über den saisonalen Durchschnitt treiben könnte. Schon jetzt steht das Land unter dem Einfluss eines subtropischen Hochdruckgebiets.

Das Land, in dem die Zitronen blühen, ist auch das Land, in dem das Quecksilber anfangen könnte zu kochen. Es wird laut "Il Messaggero" eine Hitzewelle erwartet, die von langer Dauer sein könnte. Temperaturen um 38 Grad sollen im Zentrum und im Süden Italiens erreicht werden - mancherorts wie auf Sardinien oder Sizilien sollen es sogar 42 bis 43 Grad werden. Lediglich an den Küsten sollen Meeresbrisen für leichte Abkühlung sorgen. Viele italienische Städte stehen vor einem Hitzehammer. Das Hitzebulletin des italienischen Gesundheitsministeriums warnt vor extremer Hitze in folgenden Städten:

Höchste Hitze-Alarmstufe 3 gilt am Freitag (12. Juli) für:

Bologna

Campobasso

Florenz

Frosinone

Latina

Perugia

Pescara

Rieti

Rom

Triest

Viterbo

Höchste Hitze-Alarmstufe 3 gilt am Samstag (13. Juli) für:

Ancona

Bologna

Campobasso

Florenz

Frosinone

Latina

Perugia

Pescara

Rieti

Rom

Viterbo

Nur Genua und Neapel sowie Brescia und Mailand sollen von der Hitzewelle verschont bleiben. Die Stadtverwaltung von Rom gab eine digitale App heraus, um den Menschen zu helfen, öffentliche Trinkbrunnen zu finden. Die Temperaturen erreichten zuletzt 38 Grad.

So soll es weitergehen

Im Süden wird das Wetter in allen Regionen stabil und sonnig sein, da das Hochdruckgebiet anhält. Am Sonntag (14. Juli) soll der Druck wieder steigen, was fast überall stabile und sonnige Bedingungen bringt. Das afrikanische Hochdruckgebiet wird zu Beginn der neuen Woche nach einer leichten Abkühlung im Norden wieder an Stärke zunehmen. Dementsprechend soll es zu einer längeren und sehr heißen Phase im ganzen Land kommen. Ein zweiter Höhepunkt intensiver und schwüler Hitze wird zwischen Donnerstag, dem 18. Juli, und Freitag, dem 19. Juli, erwartet

