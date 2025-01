Höchstes Risiko seit langem: In diesem Jahr könnte Asteroid "2024 YR4" auf der Erde einschlagen

Ein kürzlich entdeckter Asteroid namens "2024 YR4" hat sich aufgrund vorläufiger Berechnungen als potenziell gefährlicher Himmelskörper herausgestellt. Laut NASA besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1,2 Prozent, dass er im Jahr 2032 die Erde treffen könnte.

Das Wichtigste in Kürze Der neu entdeckte Asteroid "2024 YR4" könnte im Jahr 2032 mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,2 Prozent die Erde treffen.

Der Asteroid wird sich am 22. Dezember 2032 auf bis zu 255.000 Kilometer der Erde nähern.

Die fortlaufende Katalogisierung erdnaher Asteroiden ist entscheidend für die planetare Verteidigung.

Laut einem Bericht von "heise online" besteht die Gefahr, dass im Jahr 2032 der Asteroid namens "2024 YR4" auf die Erde stürzen könnte. Die europäische Raumfahrtagentur ESA berichtet demnach, dass sich der Asteroid am 22. Dezember 2032 auf bis zu 255.000 Kilometer der Erde nähern wird, was etwa zwei Dritteln der Distanz zum Mond entspricht. Diese Annäherung weist jedoch eine Ungenauigkeit von 0,003 Astronomischen Einheiten (AE) auf. Üblicherweise zeigen präzisere Messungen später größere Abstände, wodurch sich das Risiko verringert. Solch hohe Ausgangswerte wie bei "2024 YR4" wurden jedoch schon lange nicht mehr ermittelt. Vor 20 Jahren wies der Asteroid Apophis ein Risiko von 2,7 Prozent auf, das mittlerweile als ausgeschlossen gilt.

Historische Nähe zu Erde

Der Asteroid "2024 YR4" wurde am 27. Dezember mithilfe eines Teleskops in Chile entdeckt und hat sich am 25. Dezember 2024 der Erde auf bis zu 830.000 Kilometer angenähert, was etwa der doppelten Distanz zum Mond entspricht. Zwischen den Jahren 1952 und 2097 wird er der Erde nur im Jahr 2032 noch näher kommen. Trotz der aktuellen Einschlagwahrscheinlichkeit von 1,2 Prozent betont die NASA, dass dies immer noch bedeutet, dass ein Einschlag mit fast 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden wird. Sollte es dennoch zu einem Einschlag kommen, könnten Südamerika, der Atlantik, Zentralafrika, der Indische Ozean oder Südasien betroffen sein.

Neu entdeckte Asteroiden setzen sich aufgrund der wenigen vorhandenen Messdaten manchmal an die Spitze der Listen der gefährlichsten Himmelskörper. Doch sobald genauere Bahndaten vorliegen, verringert sich das Risiko in der Regel. Anfang 2022 sorgte ein Asteroid namens "2022 AE1" für ähnliche Bedenken, befindet sich mittlerweile jedoch nicht einmal mehr in den Top 100 der ESA.

Asteroiden treffen als zehn Jahre auf die Erde

Der Fund von "2024 YR4" verdeutlicht einmal mehr die potenzielle Bedrohung durch gefährliche Asteroiden im Sonnensystem. Ein Asteroid mit einem Durchmesser von zehn Metern trifft laut "heise online" etwa alle zehn Jahre die Erde und kann lokal Schäden verursachen, wie der knapp 20 Meter große Asteroid, der 2013 über Tscheljabinsk abstürzte. Einschläge von 100 Meter großen Objekten geschehen ungefähr einmal alle 10.000 Jahre.

Insgesamt sind derzeit rund 37.000 erdnahe Asteroiden bekannt, deren Katalogisierung zuletzt massiv vorangetrieben wurde. Die Suche nach diesen Himmelskörpern soll die planetare Verteidigung stärken, denn Asteroideneinschläge gehören zu den wenigen Naturkatastrophen, die vom Menschen verhindert werden können.