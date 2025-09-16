Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

Die Hollywood-Ikone Robert Redford ist einem US-Medienbericht zufolge verstorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Der Schauspiel-Star, Regisseur und Filmproduzent Robert Redford ist tot. Dies berichtet die "New York Times". Die Hollywood-Legende verstarb demnach am Dienstagmorgen (16. September, Ortszeit) im Alter von 89 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Utah.

Redfords Tod wurde in einer Erklärung von Cindi Berger, der Geschäftsführerin der PR-Agentur Rogers & Cowan PMK, bekannt gegeben. Der Schauspieler sei im Schlaf gestorben. Eine genaue Todesursache nannte Berger nicht.

