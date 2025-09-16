+++ BREAKING NEWS +++

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  16.09.2025
  • 14:36 Uhr
  Christopher Schmitt
Robert Redford wurde 89 Jahre alt.
Robert Redford wurde 89 Jahre alt.

Die Hollywood-Ikone Robert Redford ist einem US-Medienbericht zufolge verstorben. Er wurde 89 Jahre alt.

Der Schauspiel-Star, Regisseur und Filmproduzent Robert Redford ist tot. Dies berichtet die "New York Times". Die Hollywood-Legende verstarb demnach am Dienstagmorgen (16. September, Ortszeit) im Alter von 89 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Utah.

Redfords Tod wurde in einer Erklärung von Cindi Berger, der Geschäftsführerin der PR-Agentur Rogers & Cowan PMK, bekannt gegeben. Der Schauspieler sei im Schlaf gestorben. Eine genaue Todesursache nannte Berger nicht.

Mehr dazu in Kürze.

In Erinnerung an Robert Redford:

Sehen Sie Redford in "Ein Gauner & Gentleman" - hier kostenlos auf Joyn streamen.

"Die Akte Grant" mit Robert Redford HIER im kostenlosen Joyn-Stream ansehen.

  Verwendete Quellen
  New York Times: Robert Redford, Screen Idol Turned Director and Activist, Dies at 89
