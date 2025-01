Holocaust-Überlebende Margot Friedländer im bewegenden Interview: "Seid Menschen"

Die Befreiung des KZs Auschwitz jährt sich zum 80. Mal. Zeitzeugin Margot Friedländer hat den Holocaust überlebt und kämpft als Zeitzeugin gegen das Vergessen. Im :newstime-Interview spricht sie über ihre Erfahrungen, heutige Parallelen und Menschlichkeit.

Die Kette, die Margot Friedländer im Januar 2025 beim :newstime-Interview um den Hals hat, hatte bereits ihre Mutter getragen. Friedländer fand sie gemeinsam mit einem Adressbuch in der Handtasche, die ihr ihre Mutter Auguste einst zurückließ, um ihren verschleppten Bruder Ralph zu finden. Sowohl Friedländers Mutter als auch ihr Bruder wurden von den Nazis im KZ Auschwitz ermordet.

Als Jüdin wurde auch Friedländer in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Die Berlinerin überlebte den Holocaust und setzt sich als Zeitzeugin dafür ein, dass der Schrecken der Shoah nicht vergessen wird.

All die Jahre hat Friedländer die Kette ihrer Mutter aufbewahrt, sie war im "Lager und in der Untergrundzeit" dabei, wie die inzwischen 103-Jährige berichtet. Im :newstime-Interview spricht die Zeitzeugin, die 1946 nach New York emigrierte, über das Verschwinden von Bruder und Mutter, über Parallelen von damals und heute und wie sie es geschafft hat, sich trotz der Unmenschlichkeit, die sie erlebt hat, den Glauben an die Menschlichkeit zu bewahren.

"Seid Menschen, denn Menschen machen so etwas nicht", fordert Friedländer. "Wir kommen alle auf dieselbe Art und Weise auf diese Welt, ganz egal, welche Religion wir haben, welche Hautfarbe. [...] Wir können nicht alle lieben, aber respektieren. Das ist Menschlichkeit."

