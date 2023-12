Hunderte Menschen bewerfen sich in Berlin mit Böllern

In Berlin ist die Lage eskaliert. 500 Menschen bewarfen sich in der Nähe des Alexanderplatzes mit Böllern. Die Polizeit schritt mit einem Großaufgebot ein. Es kam dabei zu mehreren Festnahmen.

Das Wichtigste in Kürze Am Neptunbrunnen in Berlin beschossen sich hunderte Menschen mit Pyrotechnik.

Laut Polizei wurde die Gruppe mit einem Großeinsatz auseinandergetrieben.

Die Einsatzkräfte der Polizei wurden dabei selbst attackiert.

Es hat bereits vor Mitternacht ordentlich in der Hauptstadt geknallt. In der Nähe des Alexanderplatzes in Berlin sollen sich nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am 31. Dezember rund 500 Menschen gegenseitig mit Pyrotechnik beschossen haben. Wie die Polizei am späten Sonntagabend via der Plattform X, vormals Twitter, meldete, sind die Beamten am Neptunbrunnen angerückt, um die Personen auseinanderzutreiben und diese nach Feuerwerk zu kontrollieren.

Bei dem Einsatz sollen die Beamten selbst angegriffen worden sein: "Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro beschossen", so die Polizei. Laut Berichten blieben die Polizisten allerdings unverletzt. "Es werden demnach Festnahmen durchgeführt", hieß es weiter seitens der Behörden.

Nach Festnahmen: Lage hat sich wieder beruhig

Zeugenaussagen bestätigten den Vorfall. Demnach sei nach der Böller-Schlacht eine Hundertschaft der Polizei angerückt. Daraufhin sollen sich die Beteiligten blitzschnell in alle Richtungen verteilt haben. Laut Polizei-Meldungen wurden mehrere Personen verhaftet. Die genaue Anzahl ist derzeit noch nicht bekannt. Nach den Festnahmen habe sich die Lage wieder beruhigt, hieß es weiter.

Die Polizei war in der Silvesternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz: Etwa 3500 Polizisten waren den Angaben der Polizeipräsidentin auf Berlins Straßen unterwegs. Zusätzlich waren demnach mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten in Streifenwagen und Polizeiwachen im Einsatz. 500 Kräfte der Bundespolizei sollten an Bahnhöfen für Sicherheit sorgen.