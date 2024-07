Im US-Kongress: Netanjahu nennt Demonstranten "nützliche Idioten des Iran"

In einer Rede vor dem US-Kongress hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Protestierende in Washington als "nützliche Idioten des Iran" bezeichnet.

Der Ministerpräsident wies jegliche Kritik am militärischen Vorgehen seines Landes im Gazastreifen zurück und behauptete, es seien wenige Zivilist:innen getötet worden im Vergleich zu Kriegen in Wohngebieten in anderen Ländern.