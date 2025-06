US-Vizepräsident JD Vance sorgt wieder für Aufsehen: Bei einem Dinner der Republikanischen Partei in Ohio zeigte er während einer Rede den Mittelfinger.

Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass Vance polarisiert. Schon zuvor sorgte er mit teils umstrittenen Äußerungen und oft kritisierten Positionen für Diskussionen.

So fiel er etwa auf, als er auf der Sicherheitskonferenz in München den Europäern ein mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen hatte. Außerdem geriet er öfters durch provokante Aussagen zur Einwanderung in die Öffentlichkeit. Vance sorgte ebenso für Schlagzeilen, als er demokratische Politikerinnen als "kinderlose Katzen-Frauen" bezeichnete.

Jetzt sorgt er durch seine nonverbale Entgleisung für Aufsehen. Alles, was Sie zum Mittelfinger-Eklat von Vance wissen müssen, erfahren Sie im folgenden Video: