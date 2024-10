In etwas über zwei Wochen wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Doch bereits jetzt sind Wahlhelfer:innen nervös, denn in den letzten Jahren stieg die Zahl von Bedrohungen ihnen gegenüber deutlich an.

Das Wichtigste in Kürze Drohungen gegenüber Wahlhelfer:innen sind in den vergangenen Jahren in den USA deutlich angestiegen.

Mittlerweile bekämen die Freiwilligen bereits spezielles Training, wie sie mit einer solchen Situation umzugehen haben.

Expert:innen zufolge ist die Anzahl an Bedrohungen und Beleidigungen von Wahlhelfer:innen insbesondere seit der US-Wahl 2020 drastisch gestiegen.

In knapp zwei Wochen wählen die USA ein neues Staatsoberhaupt. Doch nicht nur die Politiker:innen selbst sind nervös. Auch Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bangen vor dem Wahltag am 5. November.

Wahllokale bereiten sich vor

Wie die "BBC" am Freitag (18. Oktober) berichtet, werden Wahlhelfer:innen laut Expert:innen seit einigen Jahren immer häufiger bedroht oder beschuldigt, die Wahl manipuliert zu haben. Insbesondere in ländlichen Gegenden wurde dies in den vergangenen Jahren vermehrt gemeldet.

Daher bereiten sich die Regierungsbeamt:innen für eine turbulente Wahl Anfang November vor und stocken die Zahl der Sicherheitskräfte in und um Wahllokale deutlich auf. Diese sollen nicht nur die Wahlhelfer:innen zusätzlichen Schutz bieten, sondern auch Drohungen und Wahlmanipulation verhindern.

38 Prozent machten schon negative Erfahrungen

Insbesondere seit der Präsidentschaftswahl 2020 stieg die Anzahl an Drohungen gegenüber Helfern und Helferinnen. Damals hatten Ex-Präsident Donald Trump und seine Anhänger:innen fälschlicherweise behauptet, die Wahl gewonnen zu haben. Seither entstanden immer mehr Verschwörungstheorien im Hinblick auf die Wahl. Der Höhepunkt der Kontroverse wurde erreicht, als wütende Trump-Fans am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten.

Eine Umfrage vom Brennan Center Anfang des Jahres gab an, dass 38 Prozent der lokalen Wahlhelfer:innen bereits bedroht, belästigt oder gar missbraucht wurden. Das Brennan Center ist ein US-amerikanischer Thinktank, der politisch eher links steht. Weiter soll mehr als die Hälfte der Wahlvorsteher:innen Angst um ihr Personal haben.

Stadtdirektorin: "Die Leute haben Angst"

"Die Leute haben Angst", bemerkt Melissa Kono, Stadtdirektorin in Burnside, im US-Bundesstaat Wisconsin. Kono reist durch Wisconsin, um den freiwilligen Wahlhelfer:innen Trainings zu geben.

Ihr zufolge sind die gewalttätigen Szenarien, nach denen sie in den Trainings gefragt werde, in den letzten fünf Jahren dramatisch angestiegen. Und das so stark, dass sie sich schließlich entschlossen hat, den Helfer:innen auch beizubringen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Sie mache sich Sorgen um die Wahlhelfer:innen, so Konos bitteres Fazit.