Island: Blaue Lagune wieder geöffnet – Angst vor Vulkanausbruch bleibt bestehen

Die Touristenattraktion Blaue Lagune auf Island wurde am 9. November wegen der Gefahr eines Vulkanausbruchs vorsorglich geschlossen. Seit Sonntag (17. Dezember) hat diese nun wieder geöffnet. Die Sorge vor einer Eruption ist dennoch nicht beigelegt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die Blaue Lagune auf Island wurde vorübergehend geschlossen.

Grund war die Sorge um einen möglichen Vulkanausbruch.

Seit Sonntag (17. Dezember) ist diese wieder für Besucher:innen zugänglich.

Nachdem auf Island für mehrere Wochen die Blaue Lagune wegen der Sorge um einen möglichen Vulkanausbruch geschlossen wurde, ist diese seit Sonntag (17. Dezember) endlich wieder zugänglich.

Im Video: Schutzwälle gegen Lava: So bereitet sich Island auf einen Vulkausbruch vor

Sorge vor Vulkanausbruch

Am 9. November wurde das Geothermalbad – sowie angrenzende Cafés und Restaurants – vorsorglich geschlossen, berichte "ZDF-heute". Grund waren eine andauernde Erdbebenserie und die damit verbundene Befürchtung, dass es zu einem Vulkanausbruch kommen könnte. Allerdings sei es bislang noch zu keiner Eruption gekommen – Behörden schließen diese aber dennoch nicht aus.

Nun, mehr als einen Monat später, wurde der Besuchermagnet Blaue Lagune auf Island wieder für Tourist:innen geöffnet. Allerdings erwarten die Behörden zu Beginn zunächst eine begrenzte Zahl von Besucher:innen, schreibt "ZDF-heute" weiter und beruft sich auf den örtlichen Polizeichef Ulfar Ludviksson. Dieser rechne mit 300 bis 500 Menschen, statt wie normal Tausende.

Zudem hätten die Beben keine größeren Schäden verursacht, ergänzt die Nachrichtenseite "RÚV". Auf der Internetseite der Blauen Lagune wird allerdings weiterhin davor gewarnt, dass die seismische Aktivität in der Region immer noch anhält und die Alarmstufe des Katastrophenschutzes aktiv bleibe.

Anzeige

Anzeige

Plan für den Ernstfall

Der nahegelegene Ort Grindavík – der mehrere tausend Einwohner:innen beherbergt – wurde bereits im November vorsorglich evakuiert. Die Einwohner:innen des Dorfes dürfen voraussichtlich bis "mindestens Ende des Jahres nicht in ihre Wohnungen zurückkehren", berichtet "ZDF-heute".

Auch gebe es nun einen Evakuierungsplan für einen möglichen Notfall. Dies sei eine Bedingung der Behörden für die Wiedereröffnung gewesen. Der Plan sehe eine schnelle Räumung des Geländes innerhalb von höchstens zwei Stunden vor. Somit dürfen Besucher:innen nur mit offiziellen Bussen an- und abreisen. Eine Anfahrt mit dem eigenen Auto sei nicht gestattet.

Zudem seien die Öffnungszeiten leicht angepasst worden.

Ob allerdings auch zwei weitere Hotels und ein Restaurant auf dem Gelände wieder eröffnen dürfen, werde erst noch am Donnerstag (21. Dezember) beraten.

Im Video: Vulkan-Alarm in Island: Bewohner Grindavíks können nicht zurückkehren

Anzeige

Die Blaue Lagune

Die beliebte Touristenattraktion Blaue Lagune befindet sich auf der Reykjanes-Halbinsel in Südwest-Island. Das Thermalbad zeichnet sich durch sein milchig-blaues, undurchsichtiges Wasser aus. Umgeben ist der große See von einem schwarzen, mit dunkelgrünem Moos bedeckten Lavafeld, schreibt "Guide to Iceland". Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt circa 39 Grad Celsius – die ideale Badetemperatur.