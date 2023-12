Israel: Für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel in Gaza gefunden

Israelisches Militär: Für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel bei Hamas in Gaza entdeckt +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 24. Dezember.

Das Wichtigste in Kürze Nach eigenen Angaben hat das israelische Militär in einem Waffenlager der Hamas für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel gefunden.

Das Lager habe sich in einem zivilen Gebäude befunden.

Demnach seien dort unter anderem Hunderte Granaten und Geheimdienstdokumente entdeckt worden.

Das israelische Militär hat in einem Waffenlager der islamistischen Hamas im Gazastreifen nach eigenen Angaben für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel gefunden.

Armee: Waffenlager grenzte an Schulen und Klinik

Wie die Armee am Sonntagmorgen weiter mitteilte, hat sich das Waffenlager in einem zivilen Gebäude im Norden des abgeriegelten Küstengebiets befunden, das an Schulen, einer Moschee und einer Klinik angrenze. In dem Waffenlager seien außer den Sprengstoffgürteln auch Dutzende Mörsergranaten, Hunderte von anderen Granaten und Geheimdienstdokumente gefunden worden.

Im Verlauf des vergangenen Tages hätten die Streitkräfte am Boden, aus der Luft und vom Meer aus erneut rund 200 Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen, teilte die Armee weiter mit. Dabei habe man eine ganze Reihe von Terroristen getötet. Auch in der heftig umkämpften Stadt Chan Junis im Süden Gazas hätten die Truppen Dutzende von Granaten, Sprengstoff und andere Waffen gefunden.

Auslöser des Kriegs war der schlimmste Angriff in der Geschichte Israels, den Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Auf israelischer Seite wurden in der Folge mehr als 1.200 Menschen getötet. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und begann Ende Oktober mit der Bodenoffensive. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza wurden seither mehr als 20.000 Menschen in dem Küstengebiet getötet. Bei dieser unabhängig nicht überprüfbaren Zahl unterscheidet die Hamas nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.