Israelische Angriffe auf Syrien - vier Tote aus Auto geborgen

Immer wieder greift Israel laut Beobachtern Ziele in Syrien an, äußert sich dazu aber meist nicht. Nun werden vier Insassen eines Autos offenbar gezielt getötet - womöglich auf dem Weg in den Libanon.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Bei einem mutmaßlichen israelischen Drohnenangriff in Syrien wurden mindestens vier Menschen getötet.

Der Angriff erfolgte in der Nähe der Grenze zum Libanon , als ein Auto in Sabadani getroffen wurde.

Syrien kontrolliert das Gebiet und ist mit dem Iran verbündet, der wiederum von Israel als Erzfeind angesehen wird.

Bei einem mutmaßlich israelischen Drohnenangriff in Syrien sind dortigen Regierungskreisen zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Bei dem Angriff sei ein Auto im Ort Sabadani getroffen worden, der nahe der Grenze zum Libanon liegt.

Insassen sterben in Auto

Anwohner berichteten, die syrische Armee habe ein Feuer am Auto gelöscht und Leichen geborgen. Der Nachrichtensender Al-Arabija veröffentlichte ein Foto eines ausgebrannten Fahrzeugs. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die vier Insassen seien auf dem Weg in den Libanon gewesen.

Im Video: Israel befreit weitere Geisel aus Fängen der Hamas

Sabadani liegt etwa eine Autostunde von der syrischen Hauptstadt Damaskus entfernt. Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad, die das Gebiet wie auch die Hauptstadt kontrolliert, ist verbündet mit dem Iran in dessen Kampf gegen den erklärten Erzfeind Israel. Mit dem Iran verbündet ist auch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die über Syrien einen Großteil ihrer Waffen erhält.

Anzeige

Anzeige

Israel greift in Syrien laut Beobachtern immer wieder Stellungen von Iran-treuen Milizen an, kommentiert diese Angriffe in der Regel aber nicht.