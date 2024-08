Israelische Demonstranten fordern von Blinken Druck für Geisel-Deal

Ein Mann schwenkt die US-Flagge, während Israelis in der Nähe des Hotels protestieren, in dem US-Außenminister Blinken während seines Besuchs beim israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und der Führung über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und zur Befreiung der von der Hamas am 7. Oktober gefangen genommenen Geiseln untergebracht ist.

© Ohad Zwigenberg/AP/dpa