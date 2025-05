Israels Verteidigungsminister Katz geht vom Tod von neuem Hamas-Chef Mohammed al-Sinwar aus

Mohammed al-Sinwar ist der Bruder des im vergangenen Jahr getöteten Hamas-Anführers und Chef des bewaffneten Arms der Islamistenorganisation. Er soll jüngst Ziel eines Angriffs gewesen sein.

Israels Verteidigungsminister geht Medienberichten zufolge davon aus, dass Mohammed al-Sinwar bei einem Angriff im Gazastreifen vor einigen Tagen getötet worden ist. "Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, ist Mohammed Sinwar allen Anzeichen nach ausgeschaltet worden", zitierte die Nachrichtenseite "ynet" Israel Katz' Worte bei einer Ausschusssitzung. Auch die linksliberale Zeitung "Haaretz" berichtete darüber.

Der jüngere Bruder des Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar ist tot

Mohammed al-Sinwar ist der jüngere Bruder des im vergangenen Jahr getöteten Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar. Er war nach der Tötung des Hamas-Militärchefs Mohammed Deif im Juli vergangenen Jahres Chef des bewaffneten Arms der Islamistenorganisation geworden.

Israelische Medien hatten nach einem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Chan Junis im südlichen Gazastreifen jüngst berichtet, dieser habe Mohammed al-Sinwar gegolten. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Israels Armee spricht von "präzisen Angriff"

Bei dem Angriff am Dienstag wurden nach Krankenhausangaben mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee teilte mit, es habe sich um einen "präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen in einem Kommando- und Kontrollzentrum" gehandelt.

Laut einem unbestätigten arabischen Medienbericht soll die Leiche von Mohammed al-Sinwar in einem Tunnel in Chan Junis gefunden worden sein. Israels Armee konnte dies auf Anfrage am Morgen nicht bestätigen.