Anzeige
Spektakulärer Umzug

LIVE aus Kiruna: Kirche auf Rädern - eine ganze schwedische Stadt zieht um

  • Veröffentlicht: 19.08.2025
  • 09:54 Uhr
  • Christopher Schmitt
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.
Abfahrt: Die "Kiruna Kyrka" muss umziehen.© Malin Haarala/AP/dpa

Die schwedische Stadt Kiruna wird umgesiedelt. Auch die Holzkirche im samischen Stil muss umgezogen werden - auf Rollen. Sehen Sie hier den spektakulären Transport des Gebäudes im kostenlosen Joyn-Livestream.

Anzeige

Der Weg führt fünf Kilometer nach Osten: Die schwedische Stadt Kiruna wird am Dienstag (19. August) umgesiedelt - und mit ihr muss auch die schwedisch-lutherische Holzkirche im samischen Stil umziehen. Dafür wird eine Radkonstruktion genutzt. Der Umzug der Kirche wird von zahlreichen Schaulustigen begleitet.

Sehen Sie HIER ab sofort den Umzug des massiven Holzgebäudes auf Rädern im kostenlosen Joyn-Livestream!

Kiruna Kyrka

Rollende Kirche: Umzug auf Schwedisch - Hier im Joyn-Livestream ansehen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Ukraine-Treffen in Washington
News

Rückt Ukraine-Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Gipfel bei Trump

  • 19.08.2025
  • 08:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem Spitzentreffen von US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit europäischen Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus.
News

Newsticker: Merz kündigt Putin-Selenskyj-Gipfel binnen zwei Wochen an

  • 19.08.2025
  • 07:49 Uhr
Torsten Michaelis
News

Trauer um "Tatort"-Star: Torsten Michaelis gestorben

  • 18.08.2025
  • 21:59 Uhr
Hamas-Kämpfer
News

Hamas reagiert "positiv": 60-tägige Waffenruhe im Gaza-Krieg ganz nah?

  • 18.08.2025
  • 19:18 Uhr
Krankenkassen
Artikel

Rechnungshof warnt: Müssen Krankenversicherte tiefer in die Tasche greifen?

  • 18.08.2025
  • 17:30 Uhr
Außenminister Wadephul besucht Japan und Indonesien
News

Sollen deutsche Soldaten in die Ukraine? Wadephul: "Muss verhandelt werden"

  • 18.08.2025
  • 16:51 Uhr
US-Präsident Trump
News

Wegen angeblichen Wahlbetrugs: Trump will Briefwahl abschaffen

  • 18.08.2025
  • 16:36 Uhr
Varta Batterien
News

Chinas Batterie-Revolution: Lithium-Metall-Batterie mit doppelter Energie-Dichte vorgestellt

  • 18.08.2025
  • 16:29 Uhr
Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Regierungsmaschine bei dem Treffen mit Donald Trump in Alaska.
News

Putin musste mit einer Menge Bargeld zum Alaska-Gipfel reisen

  • 18.08.2025
  • 16:05 Uhr
Bakterium-Gefahr beim Duschen: Die Firma Kneipp ruft ihr ihre Aroma-Pflegedusche Lebensfreude zurück.
News

Bakterium-Gefahr: Kneipp ruft Duschgel zurück

  • 18.08.2025
  • 15:24 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 17:45

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 16:00

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 16:30

  • 10:32 Min
  • Ab 12