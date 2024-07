Italien: Mann wohl von Treibsand verschluckt und gestorben

Der Giacopiane-See in Italien gilt als gefährlich. Es wird ausdrücklich vor Treibsand im See gewarnt - ein Badeverbot sollte jede:r Besucher:in dringend beachten. Ein Mann soll sich dem widersetzt haben.

Am Giacopiane-See ereignete sich ein Drama. Und das auch noch am 38. Geburtstag von Gabriele Z. Ein junger Mann, der das dortige Badeverbot wohl partout nicht beachten wollte. Wahrscheinlich ist er Opfer des Treibsandes geworden, vor dem gewarnt wird. Es wäre ein unvorstellbar qualvoller Tod, sollte das tatsächlich die Ursache sein.

Taucher:innen konnten den Mann nur noch tot bergen

An Z.s Geburtstag herrschten sommerliche Temperaturen - da kam eine Abkühlung gerade recht, dachte sich der 38-Jährige wohl. Nachdem er sich in das Wasser des Stausees begeben hatte, obwohl am Ufer vor Treibsand gewarnt wird, war es ihm wohl nicht mehr möglich, wieder an Land zu gelangen. Ein Freund von Gabriele habe daraufhin kurz nach 16 Uhr Alarm geschlagen, wie "Genova Today" berichtet. Feuerwehrtaucher:innen konnten den Mann nur noch tot bergen.

Dennoch bleiben zum Tod von Z.i Fragen offen. Denn der Mann galt als trainierter Wanderer und Sportler und soll sich in der Umgebung gut ausgekannt haben. Ob er tatsächlich Opfer des Treibsandes geworden ist, muss nun geklärt werden. Der zuständige Richter wurde über den Vorfall informiert und beschloss, ein Verfahren einzuleiten, um Licht in die Tragödie zu bringen. Eine erste Antwort wird die Obduktion geben, die in den nächsten Tagen stattfinden wird.

