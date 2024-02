Karl Lauterbach zeigt sich mit neuer Freundin auf dem roten Teppich

Händchenhaltend und strahlend passierten sie die Fotograf:innen bei der Eröffnung der Berlinale: Karl Lauterbach zeigte sich mit seiner neuen Liebe Elisabeth Niejahr.

Erst Anfang des Jahres machten sie ihr Liebe öffentlich, nun zeigten sie sich zusammen auf dem roten Teppich: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kam zum Eröffnungsabend der Berlinale in Begleitung seiner neuen Freundin.

Farbenfroher Auftritt

Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin für den Bereich "Demokratie stärken" der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, umfasste zeitweise mit beiden Händen Lauterbachs Hand, als sie am Donnerstagabend (15. Februar) vor den Fotograf:innen standen. Sie trug ein langärmeliges rotes Kleid, Lauterbach präsentierte sich unter dem dunklen Anzug ebenfalls farbenfroh.



Niejahr nahm den Auftritt gelassen, wie sie auf der Plattform X äußerte. "Wir waren im Kino. Warum auf der Berlinale? Wir wären ohnehin demnächst zusammen fotografiert worden - dann doch lieber so. Guter Film übrigens!"

Am Eröffnungsabend der 74. Berlinale wurde das Drama "Small Things Like These" gezeigt. Der 60-jährige Politiker hatte der "Bild am Sonntag" im Januar gesagt: "Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt".

