Katy Perry und Jeff Bezos' Partnerin fliegen ins All - hier im kostenlosen Livestream ansehen

Rund 50 Menschen hat Amazon-Gründer Bezos mit seiner Raumfahrtfirma schon auf All-Kurztrips geschickt. Jetzt wollen seine Partnerin und Katy Perry auch fliegen. Hier im Livestream kostenlos verfolgen!

Die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sánchez, will am Montag (14. April) mit der Rakete ihres Partners einen Kurztrip in den Weltraum unternehmen. Mit dabei sind auch noch fünf andere Frauen - Pop-Superstar Katy Perry, Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn.

Die wichtigsten Informationen zu dem Frauen-Ausflug ins All im Überblick:

Wann genau soll es losgehen?

Das Startfenster für den Kurztrip - dessen offizieller Name "New Shepard Mission NS-31" lautet - öffnet sich laut Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin am Montag um 15:30 Uhr MESZ. Der Flug könnte sich allerdings jederzeit kurzfristig aus den unterschiedlichsten Gründen noch verschieben.

Was weiß man über die sechs Teilnehmerinnen?

Die bekannteste Teilnehmerin ist sicherlich Katy Perry, vielfach ausgezeichnete Sängerin, die mit Songs wie "Firework", "Roar" oder "I Kissed a Girl" Welterfolge gefeiert hat. Die 40-Jährige ist mit dem Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom zusammen, das Paar hat eine Tochter.

Die Moderatorin Gayle King, die seit Jahrzehnten unter anderem für den US-Sender CBS arbeitet, ist vor allem in den USA sehr bekannt.

Weniger in der Öffentlichkeit stehen normalerweise die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen, die früher beide für die US-Raumfahrtbehörde NASA gearbeitet haben, sowie die Unternehmerin und Filmproduzentin Kerianne Flynn.

Besonders im Scheinwerferlicht steht diesmal Lauren Sánchez: Die 55-jährige frühere Journalistin, Schauspielerin und Unternehmerin, die auch über einen Hubschrauberflugschein verfügt, ist seit einigen Jahren mit Blue Origin-Gründer Bezos zusammen, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört.

Im Sommer wollen die beiden Berichten zufolge in Venedig heiraten. Im Vorfeld des Fluges zeigte sich Sánchez bei einer Gala-Veranstaltung mit funkelnder Astronauten-Handtasche und sagte dem Magazin "Elle", sie werde sich für den All-Ausflug "glamourös machen".

Wie laufen diese kurzen All-Ausflüge mit Blue Origin ab?

Gestartet wird in der Wüste im Westen von Texas. Der Ausflug in eine Höhe von rund 100 Kilometern über der Erde dauert etwa zehn Minuten, zeitweise mit Schwerelosigkeit. Das Raketensystem "New Shepard" fliegt dabei weitgehend automatisiert.

Wie viele von diesen Ausflügen gab es schon?

Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Tourist:innen seit einigen Jahren an. Zehn davon wurden erfolgreich absolviert, dabei waren den Angaben zufolge insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst an Bord. Andere private Raumfahrtunternehmen - etwa Virgin Galactic vom britischen Unternehmer Richard Branson oder SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk - haben ähnliche Angebote.

Was kosten die Tickets?

Offiziell macht Blue Origin dazu keine Angaben. Schätzungen liegen bei mehreren hunderttausend Dollar. Immer wieder hat die Firma zu PR-Zwecken auch Prominente als Ehrengäste mitgenommen - beispielsweise den mit seiner Rolle als "Captain Kirk" in "Star Trek" weltberühmt gewordenen kanadischen Schauspieler William Shatner. Comedian Pete Davidson sagte einen 2022 geplanten Flug wieder ab. Man kann auch diesmal wohl davon ausgehen, dass nicht alle Teilnehmerinnen bezahlt haben, zumindest nicht den vollen Preis.

Gibt es Kritik an dem Vorhaben?

Massenhaft. Die US-Schauspielerin Olivia Munn habe in einem TV-Interview vor kurzem "gefragt, was viele von uns denken", schrieb das US-Portal "Buzzfeed": "Warum?", fragte Munn. "Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht cool zu sagen, aber es gibt doch gerade so viele wichtigere Dinge auf der Welt. Das Ganze komme ihr "unersättlich" vor.

"Es kostet so viel Geld, in den Weltraum zu reisen und es gibt so viele Menschen, die sich noch nicht einmal Eier leisten können." Zudem sei die Raumfahrt doch zur Forschung gedacht. "Was werden die da oben machen, das es für uns hier unten besser macht?"

Viele Wissenschaftler:innen kritisieren den Weltraum-Tourismus schon seit längerem, vor allem auch aus Klimagründen. Jeder Raketenstart stelle eine Belastung der Umwelt dar, sagte beispielsweise Europas früherer Raumfahrtchef Jan Wörner vor kurzem im rbb24 Inforadio. "Insofern hoffe ich, dass wir jetzt nicht anfangen, die Kreuzschifffahrt ins Weltall zu verlegen."