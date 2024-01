Kaufland verbannt Dr. Oetker aus dem Sortiment

Kaufland greift nach monatelangem Streit durch: Der Lebensmittelhändler wird in Zukunft Produkte des Herstellers Dr. Oetker aus den Regalen nehmen. Betroffen sind Aufbackbrötchen, Backzutaten oder auch Pizzen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Preisstreit zwischen dem Discounter-Giganten Kaufland und dem Hersteller Dr. Oetker dauert weiterhin an.

Nun entschied die Handelskette Produkte des Zulieferers aus dem Sortiment zu streichen.

Ersetzt wird das fehlende Angebot mitunter durch Produkte der hauseigenen Marken K-Classic und K-Bio.

Im Video: "Rekord bei "Shrinkflation": Versteckte Preiserhöhungen auf neuem Hoch"

Der Handelsriese Kaufland greift mit einem alten Hasen seines Lebensmittelsortiments durch. Die Supermarktkette will künftig einige Dr. Oetker-Produkte wegen eines Preis-Streites aus den Regalen verbannen. Wie die "Bild" unter Berufung auf die "Lebensmittel Zeitung" am 19. Januar mitteilt, werden Kund:innen in Zukunft keine Aufbackbrötchen, Backzutaten oder auch Pizzen des Bielefelder Herstellers kaufen können.

"Grund hierfür sind Differenzen in der weiteren Ausrichtung der Zusammenarbeit", gab Kaufland bekannt. Von dieser Entscheidung betroffen sind laut Bericht auch Angebote des Tochterunternehmens Coppenrath & Wiese. Dabei werden jedoch Müsli und Puddingpulver von der Maßnahme ausgenommen. Produkte wie deren Aufbackbrötchen werden von Kaufland derzeit zu verramschten Preisen angeboten, wie es hieß.

Andauernder Preisstreit über Zahlungsbedingungen

Die Entscheidung fiel aufgrund eines seit Herbst andauernden Preisstreites. Dr. Oetker erhöhte die seine Preise, woraufhin Kaufland die Senkung dieser angefordert hatte. Der Tiefkühlpizzen-Zulieferer aus Bielefeld allerdings beharrte auf die Preissteigerungen. Diese Auseinandersetzung dauert dem Bericht zufolge weiter an. So soll ein Sprecher des Dr. Oetker-Konzerns gegenüber dem "Focus" bestätigt habe: "Kaufland führt derzeit ein reduziertes Sortiment unserer Produkte". Die fehlenden Produkte sollen mit Produkten anderer Marken und einem Angebot der hauseigenen Marke K-Classic und K-Bio ersetzt werden.

Anzeige

Anzeige

Laut "Konzern-Geschäftsbericht 2022 der Dr. August Oetker KG" erzielte der Konzen im Geschäftsbereich Lebensmittel einen Umsatz von 3.963 Milliarden Euro (+5,7 Prozent). "Im Jahr 2022 waren sämtliche Landesgesellschaften der beiden Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker und Conditorei Coppenrath & Wiese von einem massiven Kostenauftrieb betroffen", so geht es aus dem Bericht hervor. "Daraufhin erfolgten Preiserhöhungen sowie signifikante Einschnitte auf der Kostenseite", hieß es weiter.