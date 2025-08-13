Anzeige
Vor Berlin-Besuch

Kein Friedenswillen: Selenskyj fordert mehr Druck auf Russland

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 12:48 Uhr
  • dpa
In Berlin beraten Kanzler Merz (links) und Präsident Selenskyj Wege für mehr Druck auf Russland. (Archivbild)
In Berlin beraten Kanzler Merz (links) und Präsident Selenskyj Wege für mehr Druck auf Russland. (Archivbild)© Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

Vor seinem Besuch bei Kanzler Merz in Berlin ruft Selenskyj zu mehr Druck auf Russland auf. Er warnt davor, dass in Alaska nicht über die Köpfe der Ukrainer:innen hinweg entschieden werden darf.

Anzeige

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht vor dem USA-Russland-Gipfel keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen, dazu brauche es mehr Druck, teilte Selenskyj bei Telegram mit.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

"Dieser Krieg muss enden. Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", sagte er. Selenskyj wurde in Berlin erwartet, wo er gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und weiteren per Video zugeschalteten westlichen Verbündeten über die Lage in seinem Land sprechen wollte.

Ziel der von Merz geführten Gespräche ist es, deutlich zu machen, dass bei dem Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin an diesem Freitag (15. August) im US-Bundesstaat Alaska nicht über die Köpfe der Ukrainer:innen hinweg entschieden werden kann. Selenskyj reiste zu den per Video geführten Gesprächen, an denen auch Trump teilnehmen soll, eigens nach Berlin.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige

Russland greift weiter an – Tote in Cherson

Vor den Gesprächen und dem Gipfel in Anchorage gingen die Kampfhandlungen unvermindert weiter. Die südukrainische Region Cherson meldete am Morgen drei Tote. Dort wurde in Tschornobajiwka eine Frau durch russischen Artilleriebeschuss getötet, wie Gouverneur Olexander Prokudin bei Telegram schrieb.

Im Landkreis Beryslaw starben zudem ein Mann und eine Frau infolge einer Drohnenattacke auf ein Fahrzeug. Das russische Militär setzte in der Nacht dazu nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe Kampfdrohnen und Raketen gegen Ziele im Hinterland der Ukraine ein. Auch Russland meldete erneut Drohnenangriffe von ukrainischer Seite.

Russland führt seit fast dreieinhalb Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Modus
News

Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Momenten

  • 13.08.2025
  • 12:32 Uhr
Monica Seles
News

Ehemalige Tennis-Queen Monica Seles macht schwere Erkrankung öffentlich

  • 13.08.2025
  • 12:28 Uhr
Ungarns Regierungschef Viktor Orban stellt sich mit seiner Kriegsanalyse gegen die EU.
News

"Russland hat den Krieg gewonnen": Orban stellt sich offen gegen Selenskyj und EU

  • 13.08.2025
  • 12:16 Uhr
US Alaska Summit History
News

Alaska-Gipfel ohne Plan: Wie Trump das Putin-Treffen einfädelte

  • 13.08.2025
  • 12:10 Uhr
Gegen den Urlaub von Trump-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region regt sich dort heftiger Widerstand.
News

Trump-Vize unerwünscht: Engländer wollen Urlauber Vance nicht in ihrem Dorf haben

  • 13.08.2025
  • 11:56 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250812-935-765312
News

Trumps eigener Chatbot widerspricht dem US-Präsidenten auf Truth Social

  • 13.08.2025
  • 10:47 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

"Großes Fiasko": Linken-Chefin Schwerdtner stellt Merz mangelhaftes Zwischenzeugnis aus

  • 13.08.2025
  • 10:42 Uhr
US-Präsident Trump
News

Gipfel-Treffen in Anchorage: An diesem Ort trifft Trump auf Putin

  • 13.08.2025
  • 09:33 Uhr
Wolodymyr Selenskyj
News

Selenskyj reist für Videoschalten zur Ukraine nach Berlin

  • 13.08.2025
  • 09:02 Uhr
26 westliche Länder fordern von Israel die Öffnung aller Grenzen zum Gazastreifen.
News

26 Staaten drängen Israel zur sofortigen Öffnung aller Gaza-Grenzen

  • 13.08.2025
  • 07:15 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12