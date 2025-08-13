Anzeige
Ukraine-Verhandlungen

Alaska-Gipfel ohne Plan: Wie Trump das Putin-Treffen einfädelte

  • Veröffentlicht: 13.08.2025
  • 12:10 Uhr
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gehen gemeinsam beim G20-Gipfel in Osaka, Japan, am 28. Juni 2019.
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gehen gemeinsam beim G20-Gipfel in Osaka, Japan, am 28. Juni 2019. © AP

Trump und Putin treffen sich erneut und diesmal auf US-Boden. In Alaska soll am Freitag ein Gespräch unter vier Augen stattfinden. Wie liefen die Vorbereitungen?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin findet auf einer US-Militärbasis in Alaska statt.

  • Das Weiße Haus spricht von einer "Listening Session", bei der Trump Putins Absichten persönlich einschätzen will.

  • Kritiker:innen bezeichnen den Ort als symbolischen Erfolg für Putin und zweifeln an der Ernsthaftigkeit des Treffens.

Inhalt

Erstmals seit über vier Jahren werden sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag wieder persönlich begegnen und das ausgerechnet auf amerikanischem Boden. Wie CNN berichtet (13. August), ist der Ort des Treffens nun offiziell: Das Gipfeltreffen wird auf dem US-Militärstützpunkt Joint Base Elmendorf-Richardson am Rande von Anchorage, Alaska, stattfinden.

Anzeige
Anzeige

Touristenmassen erschweren Planung

Die Wahl des Veranstaltungsorts stellte US-Verantwortliche vor unerwartete Herausforderungen. Da Alaska im Sommer ein beliebtes Touristenziel ist, waren verfügbare, sichere Orte knapp. Laut CNN wurden unter anderem Standorte in Anchorage, Fairbanks und der Hauptstadt Juneau geprüft, letztlich erfüllte nur die Militärbasis in Anchorage die Sicherheitsanforderungen für ein Treffen dieser Größenordnung.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Spontan und symbolisch: Trumps "Hör-Treffen"

Anders als frühere Gipfel zwischen US- und russischen Präsidenten wird das Treffen nicht durch monatelange diplomatische Vorverhandlungen begleitet. Stattdessen bezeichnete das Weiße Haus den Gipfel als "Listening Session", also als Möglichkeit zum persönlichen Eindruck. Außenminister Marco Rubio erklärte in einem Interview: "Der Präsident sagt: Ich muss diesem Mann ins Gesicht schauen, ihn hören und selbst einschätzen."

Ort mit Geschichte – und Symbolkraft

Die Entscheidung für Alaska ist nicht zufällig: Das Gebiet gehörte bis 1867 zum russischen Reich. Dass Putin einem Treffen auf US-Territorium zustimmt, wurde im Weißen Haus daher als Zeichen der Wertschätzung gewertet. Trump erklärte laut CNN: "Ich finde es sehr respektvoll, dass der Präsident Russlands zu uns kommt, anstatt dass wir in sein Land reisen oder uns an einem Drittort treffen."

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Kritik an der Symbolik des Treffens

Doch nicht alle sehen die Wahl positiv. Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton,  inzwischen scharfer Kritiker des US-Präsidenten, sagte: "Der einzige bessere Ort für Putin wäre Moskau." Bolton sieht in der Entscheidung einen strategischen Sieg für Russland. Auch die kurzfristige Organisation des Gipfels lässt Kritiker an der Ernsthaftigkeit der Verhandlungen zweifeln. Die russische Seite bestätigte lediglich ein Vorbereitungsgespräch zwischen Außenminister Lawrow und seinem US-Amtskollegen.

Anzeige

Was bisher über Inhalte bekannt ist

Die genauen Inhalte des Treffens sind bislang unklar. Trumps enger Vertrauter Steve Witkoff hatte Putin vergangene Woche in Moskau getroffen – dieses Gespräch soll Auslöser für das bevorstehende Gipfeltreffen gewesen sein. Über Putins Position in dem Gespräch ist wenig bekannt. Trump will im Vorfeld mit europäischen Staats- und Regierungschefs sowie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren. Ein persönliches Treffen mit Selenskyj in Alaska wird es laut Weißem Haus nicht geben.

Ein vertrauliches Einzelgespräch ist geplant

Laut der US-Regierung soll ein Teil des Treffens unter vier Augen stattfinden, nur Trump, Putin und ihre Dolmetscher. "Das ist Teil des Plans", sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt. Da solche Einzelgespräche nicht unüblich sind, sorgt insbesondere Trumps frühere Geheimhaltung gegenüber seinem eigenen Team für Kritik. Auch beim Helsinki-Gipfel 2018 hatte Trump Putin den US-Geheimdiensten gegenüber bevorzugt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin stellte er sich auf dessen Seite und widersprach der Einschätzung seiner eigenen Geheimdienste zur russischen Wahleinmischung. CNN bezeichnete diesen Moment als "bemerkenswert".

  • Verwendete Quellen:
  • CNN: "White House lands on Trump-Putin summit location as officials race to prepare for historic Alaska meeting"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 18:00

  • 11:26 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 15:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
Mehr News
In Berlin beraten Kanzler Merz und Präsident Selenskyj Wege für mehr Druck auf Russland. (Symbolbild)
News

Kein Friedenswillen: Selenskyj fordert mehr Druck auf Russland

  • 13.08.2025
  • 12:48 Uhr
Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Modus
News

Schwarz-Rot nach 100 Tagen: Zwischen Neuanfang und Ampel-Momenten

  • 13.08.2025
  • 12:32 Uhr
Monica Seles
News

Ehemalige Tennis-Queen Monica Seles macht schwere Erkrankung öffentlich

  • 13.08.2025
  • 12:28 Uhr
Ungarns Regierungschef Viktor Orban stellt sich mit seiner Kriegsanalyse gegen die EU.
News

"Russland hat den Krieg gewonnen": Orban stellt sich offen gegen Selenskyj und EU

  • 13.08.2025
  • 12:16 Uhr
Gegen den Urlaub von Trump-Vize JD Vance in der englischen Cotswolds-Region regt sich dort heftiger Widerstand.
News

Trump-Vize unerwünscht: Engländer wollen Urlauber Vance nicht in ihrem Dorf haben

  • 13.08.2025
  • 11:56 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250812-935-765312
News

Trumps eigener Chatbot widerspricht dem US-Präsidenten auf Truth Social

  • 13.08.2025
  • 10:47 Uhr
GERMANY-POLITICS/
News

"Großes Fiasko": Linken-Chefin Schwerdtner stellt Merz mangelhaftes Zwischenzeugnis aus

  • 13.08.2025
  • 10:42 Uhr
US-Präsident Trump
News

Gipfel-Treffen in Anchorage: An diesem Ort trifft Trump auf Putin

  • 13.08.2025
  • 09:33 Uhr
Wolodymyr Selenskyj
News

Selenskyj reist für Videoschalten zur Ukraine nach Berlin

  • 13.08.2025
  • 09:02 Uhr
26 westliche Länder fordern von Israel die Öffnung aller Grenzen zum Gazastreifen.
News

26 Staaten drängen Israel zur sofortigen Öffnung aller Gaza-Grenzen

  • 13.08.2025
  • 07:15 Uhr