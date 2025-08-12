Anzeige
Gespräche zur Ukraine

Gipfel-Treffen in Anchorage: An diesem Ort trifft Trump auf Putin

  • Aktualisiert: 13.08.2025
  • 09:33 Uhr
  • dpa
Donald Trump (Bild) bespricht sich am Freitagmorgen (15. August) mit dem russischen Präsidenten. (Archivbild)
Donald Trump (Bild) bespricht sich am Freitagmorgen (15. August) mit dem russischen Präsidenten. (Archivbild)© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Dass Donald Trump in Alaska auf Wladimir Putin treffen wird, steht schon länger fest. Nun hat das Weiße Haus auch die Stadt bestätigt, in der über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine diskutiert werden soll.

Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (15. August, Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen.

Experte zum Treffen der Präsidenten: Trickst Putin Trump aus?

Leavitt bestätigte, dass ein Einzelgespräch zwischen den beiden Präsidenten geplant sei. Einen genauen Zeitplan zu dem Treffen nannte sie nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden. Die Stadt liegt im Süden Alaskas. Anchorage ist die größte Stadt des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten.

