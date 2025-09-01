Anzeige
Steuerdebatte

Keine Regionalisierung der Erbschaftsteuer: Merz lehnt Söders Plan ab

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 17:36 Uhr
  • dpa
Kanzler Merz (Bild) erteilt Söders Forderung nach einer Regionalisierung der Erbschaftsteuer eine Absage.
Kanzler Merz (Bild) erteilt Söders Forderung nach einer Regionalisierung der Erbschaftsteuer eine Absage.© Rolf Vennenbernd/dpa

CSU-Chef Söder will den Ländern freie Hand bei der Erbschaftsteuer geben. Kanzler Merz weist den Vorschlag zurück – er warnt vor einer Schieflage zwischen reichen und ärmeren Ländern.

Anzeige

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht derzeit keine Realisierungschance für die Forderung von CSU-Chef Markus Söder, jedes Bundesland selbst über die Erbschaftsteuersätze bestimmen zu lassen. "Ich sehe im Augenblick nicht, dass es darüber einen Konsens zwischen den Ländern gäbe", sagte Merz bei seinem Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Münster.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Erbschaftsteuer sei eine Ländersteuer, die in einem Bundesgesetz geregelt sei. Eine Änderung müsste auch im Bundesrat beschlossen werden. "Und ganz ehrlich: Wir haben im Augenblick andere Sorgen, als uns mit steuerpolitischen Themen in dieser Art zu beschäftigen", sagte der Regierungschef.

Eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer hätte auch erhebliche Nachteile, "weil es dann die etwas wohlhabenden Länder begünstigt und die etwas weniger wohlhabenden Länder benachteiligt", erklärte Merz. "Ich würde im Augenblick dafür plädieren, dass wir es bei dieser bundesgesetzlichen Regelung belassen."

Auch in den News:

Eine denkbare kleinere Variante wäre, die Freibeträge individueller zu gestalten, weil es auch sehr unterschiedliche Vermögenswerte in den einzelnen Bundesländern gebe. Er könne den Wunsch nach solchen Änderungen verstehen, räumte der Kanzler ein. Allerdings sehe er "im Augenblick andere Prioritäten in der Steuerpolitik".

Söder hatte im August im ARD-Sommerinterview für eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer geworben. Dann könnten die SPD-Länder diese erhöhen, und "wir Bayern werden die Erbschaftssteuer massiv senken", hatte er gesagt.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Online-Bezahldienst PayPal
News

Nach PayPal-Panne: Betrüger nehmen Sparkassen-Kunden mit perfider Masche ins Visier

  • 01.09.2025
  • 18:27 Uhr
Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen
News

Zugunglück in Garmisch 2022: Interner Bericht der Deutschen Bahn nennt Verantwortliche

  • 01.09.2025
  • 17:42 Uhr
Taco Bell testet Sprach-KI im Drive-In – erste Erfahrungen sorgen für Spott im Netz.
News

KI-Testlauf bei Taco Bell: Kunden spotten über fehlerhafte Bestellungen bei Fast-Food-Gigant

  • 01.09.2025
  • 16:44 Uhr
Beim Burning-Man-Festival in Nevada entdeckten Besucher eine Männerleiche in der Wüste.
News

Leichenfund bei "Burning Man"-Festival: Polizei ermittelt in Nevada

  • 01.09.2025
  • 16:27 Uhr
In Ramsau am Dachstein starb ein 85-Jähriger nach einer Attacke durch Kühe.
News

Kühe attackieren Wanderer in Ramsau am Dachstein: 85-Jähriger stirbt

  • 01.09.2025
  • 16:20 Uhr
Afghanistan Earthquake
News

Schweres Erdbeben erschüttert Afghanistan - mehr als 800 Tote

  • 01.09.2025
  • 15:55 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250823-935-785865
News

Merz will "Aktivrente" bald einführen - das ist geplant

  • 01.09.2025
  • 15:33 Uhr
GERMANY-POLITICS/MERZ
News

Experte warnt Merz-Regierung vor lauernder Gefahr - hier im Video ansehen

  • 01.09.2025
  • 15:20 Uhr
3. März 2025, Spanien, Barcelona: Menschen gehen auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) am Stand des Telekommunikationskonzerns Vodafone vorbe
News

Vodafone stellt Frequenzen um: 8,6 Millionen TV-Anschlüsse betroffen

  • 01.09.2025
  • 15:08 Uhr
Von der Leyen in Litauen
News

Störsender-Attacke auf Flugzeug von Ursula von der Leyen

  • 01.09.2025
  • 14:05 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12