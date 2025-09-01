Anzeige
Mögliche Gewalttat

Leichenfund bei "Burning Man"-Festival: Polizei ermittelt in Nevada

  • Veröffentlicht: 01.09.2025
  • 16:27 Uhr
  • dpa
Beim Burning-Man-Festival in Nevada entdeckten Besucher eine Männerleiche in der Wüste.
Beim Burning-Man-Festival in Nevada entdeckten Besucher eine Männerleiche in der Wüste.

In "Black Rock City" wurde während des Wüsten-Festivals "Burning Man" eine Männerleiche entdeckt. Die Polizei in Nevada ermittelt wegen einer möglichen Gewalttat.

Ein Festivalbesucher des Spektakels "Burning Man" in der Wüste von Nevada in den USA hat eine Männerleiche in einer Blutlache entdeckt. Ermittler:innen gehen von einer Gewalttat aus, wie das Sheriff-Büro des Bereichs Pershing County miteilte. Es handele sich wohl um einen Einzelfall. Trotzdem riefen die Ermittler:innen Festivalbesucher:innen auf, besonders wachsam zu sein. Die Identität des Toten war mit Stand Sonntagabend (31. August, Ortszeit) noch unklar, Gerichtsmediziner:innen wurden herangezogen. Die Ermittler:innen erhielten am Samstagabend den Hinweis zu der Leiche. Das Festival endet an diesem Montag (1. September).

Das Spektakel "Burning Man" ist legendär und zieht jährlich Zehntausende Besucher:innen in die Wüste des US-Bundesstaats Nevada. Das gut einwöchige Szene-Happening mit Musik und Kunstaktionen lockt traditionell Künstler:innen, Techno-Fans und Pyrotechniker:innen aus aller Welt an. In der Wüste errichten die Teilnehmer:innen aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Events ist das Verbrennen des Burning Man, einer überdimensionalen Holzstatue. Das Festival gibt es seit den 1980er Jahren.

