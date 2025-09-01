Anzeige
Arbeiten im Rentenalter

Merz will "Aktivrente" bald einführen - das ist geplant

  • Veröffentlicht: 01.09.2025
  • 15:33 Uhr
  • dpa
Mit der "Aktivrente" sollen Menschen im Seniorenalter unter attraktiveren Bedingungen weiterarbeiten können. (Symbolbild)
Mit der "Aktivrente" sollen Menschen im Seniorenalter unter attraktiveren Bedingungen weiterarbeiten können. (Symbolbild)© Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Damit mehr Beschäftigte freiwillig auch noch im Rentenalter arbeiten, sollen Steuererleichterungen kommen – nach Angaben des Kanzlers schon schnell.

Anzeige

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf eine baldige Einführung einer "Aktivrente" als Anreiz für längeres Arbeiten im Alter. "Wenn alles gut geht, kriegen wir das zum 1. Januar hin", sagte der CDU-Vorsitzende im "Berlin direkt Sommerinterview" des ZDF. Dies sei ein Angebot an ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen, länger zu arbeiten.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten "Aktivrente" sollen Rentnerinnen und Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können. Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) hatte für die Zeit nach der Sommerpause einen Gesetzentwurf dazu angekündigt.

Anzeige
Anzeige

Freiwilliges Angebot

"Wir wollen das auf der Basis der Freiwilligkeit versuchen", erläuterte Merz. Die Lebensarbeitszeit müsse insgesamt verlängert werden. "Das gilt aber insbesondere für diejenigen, die es können und die es wollen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was daraus wird."

Trump

Trumps Machtapparat: "Das Regime" hier kostenlos ansehen!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 01. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 01. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 19:55

  • 13:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 18:50
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 18:50

  • 13:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 31. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 31. August 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 19:55

  • 13:34 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 18:15
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 18:15

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 30. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 30. August 2025 | 16:30

  • 10:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 19:45

  • 23:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 29. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 18:00

  • 12:38 Min
  • Ab 12
Mehr News
Taco Bell testet Sprach-KI im Drive-In – erste Erfahrungen sorgen für Spott im Netz.
News

KI-Testlauf bei Taco Bell: Kunden spotten über fehlerhafte Bestellungen bei Fast-Food-Gigant

  • 01.09.2025
  • 16:44 Uhr
Beim Burning-Man-Festival in Nevada entdeckten Besucher eine Männerleiche in der Wüste.
News

Leichenfund bei "Burning Man"-Festival: Polizei ermittelt in Nevada

  • 01.09.2025
  • 16:27 Uhr
In Ramsau am Dachstein starb ein 85-Jähriger nach einer Attacke durch Kühe.
News

Kühe attackieren Wanderer in Ramsau am Dachstein: 85-Jähriger stirbt

  • 01.09.2025
  • 16:20 Uhr
Afghanistan Earthquake
News

Schweres Erdbeben erschüttert Afghanistan - mehr als 800 Tote

  • 01.09.2025
  • 15:55 Uhr
GERMANY-POLITICS/MERZ
News

Experte warnt Merz-Regierung vor lauernder Gefahr - hier im Video ansehen

  • 01.09.2025
  • 15:20 Uhr
3. März 2025, Spanien, Barcelona: Menschen gehen auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) am Stand des Telekommunikationskonzerns Vodafone vorbe
News

Vodafone stellt Frequenzen um: 8,6 Millionen TV-Anschlüsse betroffen

  • 01.09.2025
  • 15:08 Uhr
Von der Leyen in Litauen
News

Störsender-Attacke auf Flugzeug von Ursula von der Leyen

  • 01.09.2025
  • 14:05 Uhr
Auftakt des Marinemanövers Northern Coasts
News

Großmanöver "Northern Coasts": 40 NATO-Schiffe nehmen Kurs von Kiel auf die Ostsee

  • 01.09.2025
  • 14:03 Uhr
Indiens Premier Modi trifft Putin beim SOZ-Gipfel in China – und fordert ein Ende des Ukraine-Kriegs.
News

Treffen mit Putin: Indiens Premier Modi fordert Ende des Ukraine-Krieges

  • 01.09.2025
  • 12:43 Uhr
30. August 2025, Bonn: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen
News

Grünen-Schelte für Merz bei "Caren Miosga": Statt Herbst der Reformen beginne "Herbst des Streits"

  • 01.09.2025
  • 12:36 Uhr