Kim Jong Un: Nordkorea will mehr Atomwaffen bauen

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hält die Welt mit immer neuen Raketentests in Atem. Jetzt hat der Machthaber den massiven Ausbau seines Atomwaffenarsenals angekündigt und Drohungen gegen das Nachbarland Südkorea ausgesprochen.

Das Wichtigste in Kürze Nordkoreas Machthaber Kim will sein Atomwaffenarsenal massiv ausbauen.

Dadurch solle ein "schneller nuklearer Gegenschlag" ermöglicht werden.

Kim droht Nachbarland Südkorea und den USA.

Im Video: Kim will sein Land zur stärksten Atommacht ausbauen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will das Atomwaffenarsenal seines Landes massiv ausbauen. Man müsse taktische Atomwaffen in Serie produzieren, eine weitere Interkontinentalrakete (ICBM) für "einen schnellen nuklearen Gegenschlag" entwickeln und schnellstmöglich einen Spionagesatelliten ins All schicken. Das berichteten nordkoreanische Staatsmedien am Sonntag (1. Januar) unter Berufung auf Kims Vortrag zum Ende eines Parteitreffens in der Hauptstadt Pjöngjang.

Kim will Atomwaffen massiv ausbauen

Kim warf in seiner Rede den USA und Südkorea vor, sein Land militärisch maximal unter Druck setzen zu wollen. Besonders das Nachbarland Südkorea griff er scharf an. Südkorea habe Nordkorea zum Hauptfeind erklärt und zuletzt offen über "Kriegsvorbereitungen" gesprochen. Südkorea sei "unser unbestrittener Feind", wurde Kim zitiert. Das rufe klar nach "einer exponentiellen Erhöhung des Nukleararsenals des Landes".

Das Verteidigungsministerium in Seoul reagierte seinerseits ebenfalls scharf auf die neuerlichen Drohungen Kims. Jeder Versuch Nordkoreas, Atomwaffen gegen Südkorea einzusetzen, werde zu einem Ende des "Regimes von Kim Jong Un" führen., hieß es. Südkorea werde auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm mit einer deutlichen Verstärkung seiner Abschreckungs- und Abwehrfähigkeiten antworten.

Seoul droht mit Ende des Kim-Regimes

Dabei gehe es auch um die Fähigkeit, die Umsetzung der "erweiterten Abschreckung" zu verbessern, hieß es. Unter erweiterter Abschreckung verstehen die USA die "volle Bandbreite" ihrer militärischen Kapazitäten zur Verteidigung Südkoreas - einschließlich Atomwaffen.

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat seit einigen Monaten wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nordkorea schoss nicht nur in erhöhter Frequenz atomwaffenfähige Raketen ab, sondern verschärfte auch seine Rhetorik gegen die Regierungen Südkoreas und der USA. Die Streitkräfte beider Länder haben ihre gemeinsamen Militärübungen in diesem Jahr wieder in vollem Umfang aufgenommen.

