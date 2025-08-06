Der tödliche Unfall von Laura Dahlmeier zeigt, dass eine sichere Bergung im Hochgebirge nicht immer möglich ist. Was bei einer solchen Bergungsaktion zu beachten ist und wo die lokalen Unterschiede liegen.

Tod im Gebirge - der Fall der verunglückten Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hat ein Schlaglicht auf die Frage geworfen, ob oder wie Tote aus den Bergen geborgen werden können. Wesentliche Faktoren sind natürlich das Wetter und die Zugänglichkeit der Unfallstelle. Während etwa der Mount Everest mit seinen lebensfeindlichen Bedingungen für viele Bergsteiger:innen zum Grab geworden ist, werden in den Alpen Tote in der Regel geborgen.

Die erfahrene Bergsportlerin Dahlmeier war am 28. Juli bei einer Expedition am 6.096 Meter hohen Laila Peak im Karakorum-Gebirge in Pakistan durch Steinschlag getötet worden. Nach Angaben ihres Managements hatte sie verfügt, dass im Fall ihres Todes ihr Leichnam im Berg bleiben solle, falls sich Helfer bei der Bergung in Lebensgefahr begeben würden. Ob eine spätere Bergung erfolgen soll, war zunächst offen geblieben.

In der Region um den Laila Peak sind einem Regierungssprecher zufolge in diesem Jahr mindestens zwei weitere Kletter:innen ums Leben gekommen.

Tod auf dem Mount Everest

Am Mount Everest im nepalesisch-chinesischen Grenzgebiet schlängeln sich jede Saison Abenteurer:innen in Richtung Gipfel. Wie viele Menschen beim Versuch, den mit 8.848 Metern höchsten Berg der Welt zu bezwingen, gestorben sind, lässt sich nicht sicher sagen.

Die Organisation Himalayan Database geht von rund 340 Todesfällen zwischen 1921 und 2024 aus. Am zweithöchsten Berg, dem 8611 Meter hohen K2 im Grenzgebiet zwischen Pakistan und China, sind es der dortigen Tourismusbehörde zufolge rund 90 Tote seit den 1930er-Jahren.

Etwa die Hälfte der Everest-Toten dürfte Schätzungen zufolge noch auf dem Berg liegen - weil sie nicht gefunden wurden oder weil ihre Bergung schlichtweg unmöglich ist. Das Schmelzen von Eis und Schnee ließ in den vergangenen Jahren einige Leichen wieder sichtbar werden.

Manche Tote bleiben über Jahre und Jahrzehnte liegen, teils in Sichtweite der Routen. Einzelne sind dort quasi zu Wegmarken geworden, haben Namen bekommen - "Green Boots" etwa, ein Bergsteiger mit grünen Stiefeln. Er wurde Berichten zufolge - wie auch sterbliche Überreste anderer Opfer - inzwischen etwas abseits der Kletterroute gebracht.

Schwierige Bergung auf Achttausendern

Die Bergung aus höchsten Höhen, aus Regionen, in denen die Luft extrem dünn wird, aus der sogenannten "Todeszone" gar, ist für Retter:innen riskant. Die Körper in niedrigere Regionen zu transportieren, sei schwierig, heißt es aus Sherpa-Kreisen. Das gelte insbesondere für Leichname, die sich schon länger auf dem Berg befänden. Diese seien gefroren und somit schwerer. Für einen Toten würden vier bis fünf Träger:innen benötigt.

Im Juni 2024 berichtete die Zeitung "The Himalayan Times" von einer Säuberungsaktion auf mehreren Achttausendern im Himalaya. Dabei seien nicht nur elf Tonnen Müll ins Tal gebracht worden - sondern auch fünf Tote. Derlei Initiativen gibt es auch von Behörden oder einzelnen Bergsteiger:innen.

Hohe Kosten

Nicht nur die extremen Bedingungen erschweren die Bergung. Die Maßnahmen kosten viel Geld. Der Transport einer Leiche vom Mount Everest könne bis zu 100.000 Dollar kosten, sagt Mingma Sherpa, Chef des Expeditionsveranstalters Seven Summit Treks. Falls der Tote nahe dem Gipfel liege, koste es sogar noch mehr. Entsprechend geringer fielen die Kosten aus, je tiefer sich sterbliche Überreste befänden.

In den meisten Fällen müssten die Familien der Toten die Bergungskosten tragen, heißt es aus Kreisen der Bergführer und Reiseveranstalter. Wegen der hohen Kosten oder weil es die Kletterer:innen selbst so gewünscht haben, blieben Leichen auf dem Berg liegen. Kommt ein:e Bergführer:in ums Leben, ergriffen die betroffenen Unternehmen oder Sherpas die Initiative, um die Leiche zu bergen.

Tod in den bayerischen Alpen

Anders ist die Situation in den bayerischen Alpen, deren höchster Berg - die Zugspitze - mit 2.962 Metern vergleichsweise niedrig ist. Hierzulande müsse jeder Bergtote geborgen werden, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd in Rosenheim. Bestattungsgesetz und -verordnung lieferten die rechtlichen Vorgaben, die die Polizei umsetzen müsse. Tödlich verunglückte Wander:innen oder Kletter:innen auf dem Berg zurückzulassen, sei nicht vorgesehen. Zahlen zu Todesfällen in den Alpen lagen der Polizei nicht vor.

Grundsätzlich soll jeder tödlich verunglückte Bergsteiger sofort geborgen werden, erläutert die Polizeisprecherin. In Einzelfällen sei das nicht möglich, etwa aufgrund einer erhöhten Gefährdung der Einsatzkräfte durch Stein- oder Eisschlag oder bei Lawinengefahr. In diesen Fällen erfolge die Bergung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel in den folgenden Tagen.

Suche nach Vermissten

Bei Vermisstenfällen werde grundsätzlich so lange gesucht, bis die Person gefunden wird. "So lange eine Chance besteht, die Person lebend zu finden, wird gemeinsam mit der Bergwacht sehr intensiv gesucht. Natürlich spielt dabei auch die Witterung eine bedeutende Rolle", erläutert die Sprecherin. Auch bei schwierigen Bedingungen würden alle Möglichkeiten der Suche ausgeschöpft.

Falls die Person in dieser Phase nicht gefunden werde, erfolgten in zeitlichen Abständen immer wieder Suchen. Das laufe nicht anders als bei Suchen nach vermissten Personen außerhalb der Berge.