Klingbeil reist zum Antrittsbesuch in die USA

Wenige Tage vor dem Inkrafttreten der US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union und anderen Ländern trifft sich Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in Washington mit seinem US-Amtskollegen Bessent.

Anzeige

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) wird kommende Woche für einen Antrittsbesuch in den USA sein. In Washington ist am Montag (4. August) ein Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Scott Bessent vorgesehen, wie ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums mitteilte.

Schwerpunkt der Gespräche werden demnach die "Pflege und Ausbau der transatlantischen Partnerschaft, die Zusammenarbeit in multilateralen Foren und Institutionen sowie Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Grundsatzeinigung im Handelskonflikt" sein.

Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. Das Abkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht einen Zollsatz in Höhe von 15 Prozent für die meisten EU-Importe in die USA vor. Klingbeil hatte im Anschluss die Verhandlungslösung begrüßt. Er hatte aber auch betont: "Zölle schaden der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks. Wir brauchen niedrige Zölle und offene Märkte."

Anzeige

Anzeige

Aus Berlin hieß es weiter, der Vizekanzler werde sich in Washington auch mit dem Präsidenten der Weltbank, Ajay Banga, sowie Akteuren der Zivilgesellschaft etwa zu Fragen der globalen Sicherheit und dem Schutz der demokratischen Gesellschaften austauschen.