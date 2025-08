Medizinischer Zwischenfall: Uli Hoeneß in Klinik eingeliefert

Sorge um Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß: Der 73-Jährige musste am Rande eines Golfturniers wegen einer geplatzten Ader ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das Wichtigste in Kürze Medizinischer Zwischenfall bei Bayern-Boss Uli Hoeneß.

Bei einem Golfturnier in Bonn musste ein Notarzt kommen.

Grund soll eine geplatzte Ader sein.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß wurde am frühen Samstagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung war eine geplatzte Ader der Grund für den medizinischen Zwischenfall. Dem 73-Jährigen gehe es jedoch den Umständen entsprechend gut, und er konnte die Klinik noch am selben Abend wieder verlassen.

Vorfall ereignete sich bei Golf-Veranstaltung

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Hoeneß nicht beim Testspiel des FC Bayern gegen Olympique Lyon (2:1), sondern nahm an einem Golfevent auf Schloss Miel bei Bonn teil. Die Benefiz-Veranstaltung wurde von Timotheus Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden des Bayern-Hauptsponsors Telekom, organisiert. Auch Bayerns Präsident Herbert Hainer war bei dem Event anwesend.

Der Vorfall sorgte für Besorgnis, doch die schnelle Entwarnung dürfte Fans und Weggefährten von Uli Hoeneß beruhigen.