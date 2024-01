Krankheitsfälle bei den Royals: Wer soll bloß übernehmen?

Dunkle Wolken hängen über dem Buckingham-Palast: Die Gesundheit von Prinzessin Kate und ihrem Schwiegervater, König Charles III., bereitet den Royals wie auch Royalisten große Sorgen. Wer soll und kann jetzt als Ersatz übernehmen?

Das Wichtigste in Kürze Prinzessin Kate musste sich einer schwierigen Bauch-Operation unterziehen und fällt lange Zeit aus.

König Charles III. steht ebenfalls vor einer Klinikbehandlung, Prinz William will zugunsten seiner Kinder derzeit kürzertreten.

Jetzt stellt sich die Frage: Wer übernimmt das Ruder während der Rekonvaleszenz?

Keine guten Nachrichten von "The Firm" - also von "der Firma", wie der verstorbene Patriarch Prinz Philip seine Familie einst betitelte: Prinzessin Kate musste sich einer schwierigen Operation unterziehen und fällt für lange Zeit aus. König Charles steht selbst vor einer Klinikbehandlung und Thronfolger Prinz William will für seine Kinder und seine Frau kürzertreten. Es stellt sich die Frage, wer das kompensieren kann.

Drei Alphatiere der Royal Family fallen aus - wer übernimmt jetzt?

Das neue Jahr fängt turbulent an für die königliche Familie in Großbritannien. Nach einer schweren Bauch-Operation wird Prinzessin Kate wohl Wochen, wenn nicht für Monate ausfallen - vertreten soll sie bei ihren drei Kindern ihr Ehemann und Thronfolger Prinz William. Sein Vater, der König, steht ebenfalls vor einer Krankenhausbehandlung und könnte ausfallen. Somit sind drei absolute Alphatiere der Royal Family gehandicapt, ihren Dienst an der Krone so auszuüben, wie es das Volk und die Welt von den Windsors eigentlich gewohnt ist: stoisch, ohne Beschwerden und immer absolut zuverlässig.

Der Gesundheitszustand der Royals alleine+ ist schon problematisch genug. Jetzt stellt sich die Frage: Wer übernimmt das Ruder während der Rekonvaleszenz? Denn ein Unternehmen wie die Windsors kann keine Auszeit einlegen. Es muss wie ein Uhrwerk weiterlaufen. Ohne Wenn und Aber. Dennoch werden einige Termine ausfallen müssen. Aber alle? "Es ist möglich, dass andere Mitglieder der Royal Family nun für die Engagements anderer einspringen, aber das hängt auch an deren Kalendern", sagt Verfassungsrechtler Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway. Charles' Schwester, Prinzessin Anne zum Beispiel, habe selbst zahlreiche Termine, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet.

König Charles kann Interims ranghohe Familienmitglieder als Vertreter bestimmen

Man vergisst schnell, dass der König nicht nur repräsentative Aufgaben zu erfüllen hat und mehr übernimmt als die Enthüllung von Gedenkplaketten oder das Verleihen von Adelstiteln. Er ist auch Staatsoberhaupt. Und sollte er länger ausfallen, könnte er ranghohe Familienmitglieder als Vertreter bestimmen. Auch die "Counsellors of State" (Staatsräte) könnten königliche Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Staatsdokumente unterzeichnen, Botschafter treffen oder am Kronrat («Privy Council») teilnehmen. Vorgeschrieben ist, dass mindestens zwei zusammenarbeiten. "Obwohl der Palast bemüht ist zu betonen, dass das bei diesem Anlass nicht notwendig sein wird. Aber man weiß es nie, sein Eingriff wird wahrscheinlich eine Vollnarkose erfordern", sagt Prescott im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Übernehmen könnten etwa Charles' Frau Königin Camilla (76), sein Sohn William, sein Bruder Prinz Edward (59) und seine Schwester Prinzessin Anne (73). Auch Charles' zweiter Bruder Prinz Andrew (63) und sein zweiter Sohn Prinz Harry (39) stehen grundsätzlich auf der Liste, übernehmen aber aufgrund diverser Vorkommnisse keine öffentlichen Aufgaben - sie sind keine "working royals" mehr.

"Noch nie gab es zuvor gleich eine zweifache Dosis royaler medizinischer Bekanntmachungen, die uns an die Zerbrechlichkeit des Menschseins erinnert", so zitiert die dpa die Boulevardzeitung "Daily Mail". Selbst der Kensington Palast äußert sich im Namen vom Prinzen und der Prinzessin von Wales zum derzeitigen Gesundheitszustand von Kate mit einem Statement auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Sorge um sie scheint nicht unberechtigt zu sein. Denn dass man zwei Wochen im Krankenhaus bleiben müsse, obwohl man die Prinzessin von Wales sei und rund um die Uhr zu Hause versorgt werden könne, deute an, dass es ernst sei, sagte Kommentatorin Jennie Bond dem Fernsehsender Sky News. Immerhin: Bei Charles soll es sich um einen Routineeingriff handeln. Prescott betont in diesem Zusammenhang, dass eine Absage von Terminen nicht zwangsweise bedeutet, dass ein lang ersehntes Treffen gar nicht mehr zustande käme. Es könnte auch nachgeholt werden - manchmal dann in anderer Form.

