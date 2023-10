Kandidiert Putin erneut? Kremlchef offenbar kurz vor großer Bekanntgabe

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte einem Medienbericht zufolge schon bald erklären, dass er bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antreten wird. Das würde dem 71-Jährigen den Weg ebnen, bis mindestens 2030 an der Macht zu bleiben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im nächsten Jahr endet Wladimir Putins Amtszeit.

Noch ist unklar, ob der Kremlchef erneut kandidieren wird.

Eine Entscheidung diesbezüglich könnte womöglich im November bekannt gegeben werden.

Seit rund 24 Jahren ist Wladimir Putin in Russland an der Macht. Zunächst von 2000 bis 2008 als Präsident, von 2008 bis 2012 als Ministerpräsident und schließlich seit 2012 erneut als Präsident.

Seine aktuelle Amtszeit endet im Frühjahr 2024 und noch immer hat Putin nicht verkündet, ob er erneut kandidieren will. Diesbezüglich könnte aber bald eine Entscheidung bekannt gegeben werden:

Putin könnte bei einer Konferenz im November seine Teilnahme an der Wahl 2024 ankündigen, berichtete die russische Zeitung "Kommersant" am 3. Oktober. Das Blatt beruft sich dabei auf Insider der Präsidialverwaltung.

Allerdings gebe es auch andere Szenarien für Putin auf der Konferenz, schrieb das Blatt. Die endgültige Entscheidung liege bei Putin selbst.

Anzeige

Anzeige

Russland steht hinter Putin

Umfragen zufolge kann der 71-Jährige trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf großen Rückhalt in der Bevölkerung zählen. Laut dem Marktforschungsportal Statista hatte Putin bis Ende August 2023 Zustimmungswerte von 80%.

Viele Beobachter gehen davon aus, dass Putin auch weiter an der Macht bleiben will. Eine offizielle Bestätigung dafür, dass er bei der Wahl am 17. März 2024 erneut antreten wird, gibt es bislang aber nicht.