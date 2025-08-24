Anzeige
Washington

Airbnb-Mitgründer wird Chefdesigner der US-Regierung

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 07:43 Uhr
  • dpa
US-Präsident Donald Trump gestikuliert vor Reporter:innen, nachdem er ein Handelsabkommen mit Großbritannien im Oval Office des Weißen Hauses angekündigt hat.
US-Präsident Donald Trump gestikuliert vor Reporter:innen, nachdem er ein Handelsabkommen mit Großbritannien im Oval Office des Weißen Hauses angekündigt hat.© Evan Vucci/AP/dpa

Nach Elon Musk rückt nun ein weiterer Tech-Pionier an Trumps Seite: Joe Gebbia soll die digitalen Behördendienste der US-Regierung grundlegend modernisieren.

Airbnb-Mitgründer Joe Gebbia (44) ist nach eigenen Angaben von US-Präsident Donald Trump zum neuen Design-Chef ernannt worden. Seine Aufgabe sei es, die digitalen Behördendienste der Regierung so zu modernisieren, dass sie so angenehm zu nutzen seien wie ein Apple Store, schrieb Gebbia auf X. "Schön gestaltet, großartiges Nutzererlebnis, moderner Software."

Er wolle sein Bestes tun, um die USA zum schönsten und benutzerfreundlichsten Land in der digitalen Welt zu machen, schrieb er auf X.

Gebbia nutzte gleich die Gelegenheit, um nach Mitstreiter:innen zu suchen. Wer Interesse daran habe, ihm im neuen Nationalen Designstudio zu helfen, möge ihm einen Link zu bisherigen Arbeiten zuschicken.

Ein anderes digitales Schwergewicht hatte sich als Berater mit Trump überworfen: Tech-Milliardär Elon Musk, Eigentümer der Plattform X und Tesla-Chef, führte bis Ende Mai für den US-Präsidenten das Kostensenkungsgremium Doge, mit dem massive Kürzungen und Stellenstreichungen durchgesetzt werden sollten. Dann entzündete sich ein Streit an einem von Trump vorangetriebenen Steuer- und Haushaltsgesetz.

