Reichweite, Komfort, Laden: So urteilen E-Auto-Fahrer wirklich

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 04:46 Uhr
  • dpa
Menschen ohne E-Auto schätzen deren Nachteile als gravierender ein. Doch Eigentümer:innen der elektrischen Fahrzeuge sind zufrieden. (Symbolbild)
Menschen ohne E-Auto schätzen deren Nachteile als gravierender ein. Doch Eigentümer:innen der elektrischen Fahrzeuge sind zufrieden. (Symbolbild)

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Wer selbst ein Elektroauto fährt, beurteilt die Alltagstauglichkeit deutlich positiver als Menschen ohne Erfahrung mit Stromern.

Ladepunkte, Reichweite, Komfort: Menschen ohne Erfahrung mit E-Autos bewerten deren Alltagstauglichkeit einer Umfrage zufolge schlechter als E-Autofahrer:innen. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Demnach gaben 80 Prozent der Befragten, die ein E-Auto besitzen oder schon mal eins genutzt haben, an, Fahrzeuge dieser Antriebsart seien alltagstauglich oder eher alltagstauglich.

Unter den Befragten, die kein E-Auto besitzen und auch noch keins gefahren sind, stimmten dem nur 45 Prozent zu.

Nach einzelnen Kriterien befragt, liegen Befürchtungen und Erfahrungen hingegen weniger weit auseinander. Während 59 Prozent der Befragten ohne E-Auto-Erfahrung von einem Mangel öffentlicher Ladepunkte ausgehen, gab auch jeder zweite E-Autofahrer (52 Prozent) das als Problem an. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Thema zu geringer Reichweite: 61 Prozent der Befragten ohne E-Auto-Erfahrung würden diesen Nachteil erwarten, während 55 Prozent der E-Autofahrer:innen auch derlei Erfahrungen machten.

Ruf der E-Mobilität wird besser

Insgesamt nehmen die Befragten ein verbessertes Image der Antriebsart wahr. 42 Prozent gaben an, der Ruf des E-Antriebs habe sich in den vergangenen fünf Jahren verbessert oder etwas verbessert. Nur knapp jeder Vierte (23 Prozent) nimmt eine Verschlechterung wahr.

Befragt wurden zwischen vergangenem Dienstag (19. August) und Donnerstag 2.006 Personen des YouGov-Panels. Die Umfrage ist demnach repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

