Landesverrat: Diktator Kim verbietet Nordkoreanern die beliebten Hotdogs

Nordkoreas Machthaber schränkt die Privatsphäre seiner Landsleute massiv ein. Jetzt hat Kim Jong Un ein zu westliches Gericht ins Visier genommen.

Das Wichtigste in Kürze Nordkorea lässt Hotdog-Würstchen im Land verbieten.

Machthaber Kim Jong Un ist das Lebensmittel zu westlich.

Bei Verstößen drohen den Einwohner:innen drastische Strafen.

Diktator Kim Jong Un greift einmal mehr vehement in den Alltag der nordkoreanischen Bevölkerung ein. Der Machthaber hat nun Hotdogs verbieten lassen, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Der Grund: Die Würstchen sind zu westlich. Bei Nichtbeachtung drohen demnach schwere Strafen - bis hin zum Arbeitslager.

Hotdog-Würstchen sind Kim zu westlich

Neben dem Verbot der Würstchen im Brötchen geht es vor allem auch um das Eintopfgericht Budaejjigae. Dies ist "T-Online" zufolge in den 1950er-Jahren in Südkorea kreiert worden. Der Eintopf kombiniere landestypische Kochmethoden mit Lebensmitteln, die die in Südkorea stationierten US-Truppen mitgebracht hätten. 2017 schließlich habe es Budaejjigae auch nach Nordkorea geschafft und machte die dafür verwendeten Hotdog-Würstchen immer populärer in Kims Reich.

Doch nun ist das Ende des beliebten Eintopfgerichts nah. Ein Händler in der nördlichen Provinz Ryanggang sagte der "Sun": "Der Verkauf von Budaejjigae auf dem Markt ist zum Erliegen gekommen.“ Jeder Stand, der das Essen noch vekaufe, werde geschlossen, hätten Polizei und Marktleitung erklärt.

Bei Scheidung ab ins Arbeitslager

Schon zuvor hatte es Berichte über andere drastische Maßnahmen von Kim gegen seine eigene Bevölkerung gegeben. So ordnete er laut "Sun" an, dass geschiedene Paare zur Sühne in Arbeitslager geschickt werden, da eine Scheidung als "anti-sozialistisch" angesehen werde. Zudem soll Nordkoreas Machthaber dem Bericht zufolge im Dezember allen mit Hinrichtung gedroht haben, die Weihnachten feiern.