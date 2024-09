Landtagswahl in Brandenburg: Hohe Wahlbeteiligung

Bis 14:00 Uhr ist in Brandenburg eine hohe Wahlbeteiligung verzeichnet worden. Laut Landeswahlleiter haben bereits 46,1 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger abgestimmt.

Bei der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Bis 14 Uhr hatten schon 46,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte der Landeswahlleiter mit. Bei der vorangegangenen Landtagswahl 2019 hatte der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei lediglich 31,3 Prozent gelegen. Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.