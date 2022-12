Lawrow stellt Ukraine Ultimatum und droht dem Westen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat zu einem Rundumschlag gegen die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten ausgeholt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze: Sergej Lawrow hat die unnachgiebige Haltung Russlands im Ukraine-Krieg bekräftigt.

Der russische Außenminister stellte den westlichen Verbündeten Kiews ein Ultimatum.

Die USA sieht er als Hauptschuldigen des Konflikts an.

Vor Kurzem hatte der russische Präsident Wladimir Putin im Staatsfernsehen gesagt, dass er zu Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs bereit sei. Nur wenige Tage später macht dessen Außenminister Sergej Lawrow deutlich, wie aussichtslos die Hoffnung auf Friedensgespräche eigentlich ist.

Lawrow unterstrich in einem Interview der russischen Nachrichtenagentur Tass, wie unnachgiebig Moskau im Konflikt ist und richtete ein Ultimatum an die Ukraine und ihre Verbündeten. Ein Ende des Konflikts sei möglich, wenn Forderungen Russlands erfüllt würden.

Lawrow: USA und Nato-Verbündete wollen Russland "vernichten"

Lawrow nannte die altbekannten Bedingungen: "Entnazifizierung und Entmilitarisierung" der von Kiew kontrollierten Gebiete sowie Sicherheitsgarantien für Russland und seine "neuen Gebiete". Gemeint sind die von Russland besetzten und völkerrechtswidrig annektierten Regionen im Süden und Osten der Ukraine. "Die Sache ist ganz einfach: Erfüllen Sie sie zu Ihrem eigenen Besten. Andernfalls wird die Angelegenheit von der russischen Armee entschieden", sagte Lawrow.

Dem Westen, also den Verbündeten der Ukraine, machte der 72-Jährige zugleich schwere Vorwürfe. Strategisches Ziel der USA und ihrer Verbündeten in der Nato sei ein "Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld", um Moskau zu schwächen oder gar zu vernichten, sagte Lawrow.

Lawrow: USA "Hauptnutznießer" des Ukraine-Kriegs

Die USA sieht er als treibende Kraft im Ukraine-Krieg an. "Hauptnutznießer in diesem 'brennenden Konflikt' sind die USA, die daraus den maximalen Nutzen sowohl im wirtschaftlichen als auch militärisch-strategischen Bereich ziehen wollen", führte er aus. Daneben wolle Washington die traditionellen Beziehungen Russlands zu Europa zerstören. Diese befänden sich ohnehin auf einem "historischen Tiefpunkt".

Anzeige

Anzeige

Lawrow schwadronierte weiter, die USA tuen alles, um den Konflikt weiter zu verschärfen. Kiew erhalte modernste Waffen, die noch nicht einmal die westlichen Verbündeten der USA erhielten, behauptete Putins Außenminister. Die Ukraine wiederum, die neue russische Angriffe in der Neujahrsnacht befürchtet, versuche, "die Amerikaner und andere Nato-Mitglieder tiefer in den Strudel des Konflikts zu ziehen, in der Hoffnung, einen überstürzten Zusammenstoß mit der russischen Armee unvermeidlich zu machen".