"Letzte Generation": Haben sie Mietwagen zur Berlin-Blockade benutzt?

Erneut ist in Berlin der Verkehr empfindlich gestört worden: Vor allem der Pendelverkehr stand bei den Klimaaktivist:innen der "Letzten Generation" im Fokus. Es wurden mehrere Straßen in der Hauptstadt blockiert - angeblich sollen von den Gruppenmitgliedernsogar Mietfahrzeuge abgestellt worden sein, um die Blockade zusätzlich zu unterstützen.

Berlin steht seit Tagen wegen der Klimakrise unter Dauerprotest. Und das seitens unterschiedlicher Klimaaktivist:innen. Immer wieder werden Straßen blockiert und der Straßenverkehr erheblich behindert. Jetzt sollen sogar "Mietfahrzeuge zur Unterstützung der Blockade abgestellt" worden sein, wie "RND" die Polizei Berlin zitiert.

Pendelverkehr besonders betroffen

Die Blockaden in Berlin finden überall und in allen Himmelsrichtungen statt - zum Teil bilden sich lange Staus in der Hauptstadt. "Der Pendelverkehr ist durch einen Ring an blockierten Hauptverkehrsadern stadteinwärts besonders betroffen", wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) von der Gruppe "Letzte Generation" zu berichten weiß.

An der Autobahnausfahrt Spandauer Damm wurden nicht nur Personen von der Fahrbahn gelöst, sondern mitten auf der Fahrbahn "geparkte" Mietfahrzeuge festgestellt, die für noch mehr Störung des Verkehrs gesorgt haben. Diese seien scheinbar durch die Aktivist:innen dort abgestellt worden, wie die Polizei mitteilte.