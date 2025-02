Lieblingsessen und ein verlorenes Notebook: Fünf Fakten über CDU-Chef Merz

Friedrich Merz will Kanzler werden, klar. Aber dass der CDU-Politiker erst kürzlich Dieter Bohlen an der Strippe hatte, wissen nur wenige. Der Inhalt des Telefonats und weitere kuriose Fakten über den Unionschef.

Das Telefonat mit Dieter Bohlen

Ein Poptitan als Berater eines Bundeskanzlers? Wenn es nach DSDS-Ikone Dieter Bohlen gehen würde, wohl keine schlechte Idee. So brachte sich der 70-Jährige, ähnlich der aktuellen Entwicklung von Elon Musk unter US-Präsident Donald Trump, als CDU-Berater ins Gespräch. In einem Telefonat zwischen Merz und Bohlen sei es dann aber weniger um das Kabinett, als über Musik gegangen, erklärte der CDU-Politiker. Auch eine Position als Kulturbeauftragter für Bohlen schloss Merz aus.

Das verlorene Notebook

2004 verlor Friedrich Merz sein Notebook mit wichtigen, sensiblen Daten und Kontakten. Glück im Unglück, denn Merz' Notebook wurde gefunden. "Am Ostbahnhof habe ich an einem Taxistand ein Notebook gefunden und mit meinem Kumpel Micha ein bisschen darin rumgestöbert. Plötzlich hatte ich die Handynummern von wichtigen Politikern vor mir: Gerhard Schröder, der damals Bundeskanzler war, Angela Merkel, Edmund Stoiber, Theo Waigel und viele andere. Da dachte ich mir: Oh, das Ding ist heikel." erklärte der Obdachlose Enrico J. seinen außergewöhnlichen Fund im Gespräch mit der "Taz".

Doch statt das Gerät zu verticken und zu schnellem Geld zu machen, gab Enrico J. das Notebook beim Bundesgrenzschutz in der Nähe des Berliner Ostbahnhofs ab. Der CDU-Politiker zeigte seine Dankbarkeit mit einem besonderen Geschenk. Enrico J. erinnert sich: "Vier Wochen später bekam ich von einer Sozialarbeiterin als Dank von Friedrich Merz sein neues Buch in die Hand gedrückt."

Vergewaltigung in der Ehe - strafbar machen oder nicht?

Wer sich durch die Vergangenheit des CDU-Chefs wühlt, findet schnell den Vorwurf gegen Friedrich Merz, er habe 1997 gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Aber was ist dran? Richtig ist, dass 1996 ein Gesetzesentwurf der CDU/CSU und FDP zur Abstimmung stand, der die Vergewaltigung innerhalb der Ehe strafbar machen sollte. Friedrich Merz stimmte mit Ja. Allerdings gab es Kritik an dem Gesetzesentwurf wegen einer darin enthaltenden Widerspruchsklausel. 1997 kam der Entwurf erneut zu Abstimmung - diesmal ohne die Klausel. Friedrich Merz stimmte diesmal gegen den Gesetzesentwurf und damit gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe.

2020 erklärte er seine Entscheidung damit, dass er die Gefahr von Falschbeschuldigungen durch Streit der Eheleute verhindern wollte.

Politisch wie privat ein Überflieger

Bereits seit 1961 schwebt Friedrich Merz mit seiner Ehefrau Charlotte auf Wolke sieben. Doch dass er auch wortwörtlich mit ihr abhebt, ist nicht jedem bekannt. Nachdem die gemeinsamen Kinder aus dem Haus waren, machte Friedrich Merz mit 53 Jahren den Flugschein. "Fliegen war schon immer der Traum meiner Jugend. Wenn man durch die Wolkendecke stößt, den blauen Himmel sieht und die Motoren friedlich vor sich hinlaufen – das ist für mich eine große Freude", erklärte er in einem Interview mit "Bunte". Es sei "wirklich das i-Tüpfelchen", dass seine Frau gerne mitfliege, so Merz.

Praktisch, denn so konnte das Ehepaar Merz in der eigenen Daimond DA 62 Maschine zur Hochzeit von FDP-Politiker Christian Lindner auf Sylt fliegen.

Wenn nicht Kanzler, dann Hausmann?

"Und ich kann sogar zerknitterte Hosen bügeln. Das mache ich ganz gern. Eine schöne und entspannende Übung, die ich sehr empfehlen kann", erklärte Friedrich Merz in einem Interview mit "Bunte". Auch als Hobbykoch schwingt der CDU-Politiker gern den Kochlöffel für seine Ehefrau Charlotte. Sein besonderes Schmankerl: Spaghetti Frutti die Mare. Das "ist sein Lieblingsgericht, das gelingt immer und schmeckt auch mir gut", erklärt Merz' Frau. Ob Friedrich Merz tatsächlich bei einem Scheitern bei der Bundestagswahl 2025 das Sakko dauerhaft gegen die Kochschürze tauscht, bleibt abzuwarten.